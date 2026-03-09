รมว.พลังงาน เปิดมาตรการรับมือวิกฤตสั่งเพิ่มสำรองน้ำมัน ตรึงก๊าซหุงต้ม พร้อมย้ำไฟฟ้าไม่ขาดแคลน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดมาตรการรับมือวิกฤตพลังงาน สั่งเพิ่มสำรองน้ำมัน ตรึงก๊าซหุงต้ม พร้อมย้ำไฟฟ้าไม่ขาดแคลน
วันนี้ (9 มี.ค.) นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลาง ส่งผลกระทบต่อราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้น กระทรวงพลังงานได้กำหนดมาตรการรับมือวิกฤตพลังงานอย่างบูรณาการ โดยระงับการส่งออกน้ำมันสำเร็จรูป ยกเว้น สปป.ลาว และเมียนมา พร้อมสั่งผู้ค้าน้ำมันเพิ่มปริมาณสำรองตามกฎหมายจากร้อยละ 1 เป็นร้อยละ 3 ภายในเดือนเมษายน เพื่อยืดความมั่นคงด้านพลังงานออกไปอีก 7 วัน และปรับเพิ่มสัดส่วนไบโอดีเซล จากบี 5 เป็นบี 7 ในวันที่ 14 มีนาคม เพื่อลดการใช้ดีเซลฟอสซิลควบคู่ไปกับการศึกษาความพร้อมในการใช้ บี 10 และ บี 20 ในส่วนของกลุ่มเบนซินจะเพิ่มส่วนต่างราคาระหว่างแก๊สโซฮอล์ E10 และ E20 ให้กว้างขึ้นเป็น 3 บาท เพื่อจูงใจให้ประชาชนหันมาใช้ E20 โดยจะประสานผู้ค้าน้ำมันเพื่อกำกับดูแลไม่ให้ราคาเบนซินปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจนเกินไป พร้อมทั้งขยายเวลาตรึงราคาก๊าซหุงต้มที่ 423 บาทต่อถัง ออกไปอีก 2 เดือน จนถึงเดือนพฤษภาคม นอกจากนี้ ยังได้แก้ปัญหาการจัดส่งก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) สำหรับผลิตไฟฟ้าที่ล่าช้า โดยจัดหาเรือก๊าซทดแทนได้แล้ว 2 ลำ และกำลังยืนยันเพิ่มอีก 1 ลำ ผสานกับการเพิ่มกำลังผลิตก๊าซในอ่าวไทย และพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย เพิ่มการรับซื้อไฟฟ้าจากลาว และเพิ่มการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหิน ซึ่งช่วยเสริมความมั่นคงเทียบเท่าเรือก๊าซถึง 2 ลำ จึงขอให้ประชาชนมั่นใจได้ว่าเชื้อเพลิงสำหรับผลิตไฟฟ้าของไทยจะเพียงพอและไม่เกิดภาวะขาดแคลนอย่างแน่นอน
นอกจากนี้ กระทรวงพลังงาน เตรียมนำเสนอมาตรการประหยัดพลังงานเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี โดยขอความร่วมมือให้หน่วยงานราชการเป็นต้นแบบในการปฏิบัติ อาทิ การปรับตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศไว้ที่ 26-27 องศาเซลเซียส การปรับเปลี่ยนรูปแบบการแต่งกายให้เหมาะสม การปิดระบบแสงสว่างเมื่อไม่ใช้งาน การส่งเสริมมาตรการ Work Form Home ตลอดจนการประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมกันนี้ ได้ประสานความร่วมมือไปยังสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อให้บริการตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์แก่ประชาชน ทั้งนี้ แม้กระทรวงพลังงานได้เตรียมแผนรองรับสำหรับมาตรการภาคบังคับไว้แล้ว แต่ในระยะเริ่มต้นจะยังคงมุ่งเน้นการรณรงค์และขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นสำคัญ