“อรรถกร” ถกรับมือวิกฤตตะวันออกกลาง สั่งทุกหน่วยงานดูแลใกล้ชิด ลดผลกระทบท่องเที่ยวไทย

“อรรถกร” นั่งหัวโต๊ะถกรับมือวิกฤตตะวันออกกลาง สั่งทุกหน่วยงานดูแลนักท่องเที่ยวใกล้ชิด ประสานสายการบิน–โรงแรม–ตม.ลดผลกระทบท่องเที่ยวไทย
เมื่อวันที่ 9 มี.ค.69 นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์และหารือแนวทางช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในภูมิภาคตะวันออกกลาง ณ ห้องประชุม ชั้น 9 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคาร C กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยมีผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อประเมินผลกระทบด้านการท่องเที่ยวและเตรียมมาตรการรองรับอย่างใกล้ชิด
ที่ประชุมได้รับรายงานภาพรวมสถานการณ์การท่องเที่ยวระหว่างประเทศ โดยในช่วงเดือนมกราคม–กุมภาพันธ์ 2569 ประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามากว่า 6.54 ล้านคน ลดลงเล็กน้อยจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่รายได้จากการท่องเที่ยวสะสมกว่า 3.2 แสนล้านบาท ทั้งนี้ ตลาดที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในภูมิภาคตะวันออกกลางและเส้นทางการบินที่เกี่ยวข้องมีแนวโน้มชะลอตัว โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากยุโรปและตะวันออกกลางบางส่วน
นอกจากนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รายงานสถานการณ์เที่ยวบินที่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนเส้นทางบิน รวมถึงการดูแลนักท่องเที่ยวที่อาจประสบปัญหาการเดินทางกลับประเทศ โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานด้านการบิน การตรวจคนเข้าเมือง และหน่วยงานด้านการท่องเที่ยว เพื่ออำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้หารือแนวทางช่วยเหลือนักท่องเที่ยว อาทิ การประสานงานกับสายการบิน การให้ข้อมูลและอำนวยความสะดวกผ่านศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว (TAC) ในสนามบินหลัก การประสานหน่วยงานด้านตรวจคนเข้าเมืองสำหรับนักท่องเที่ยวที่จำเป็นต้องอยู่ต่อ รวมถึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการโรงแรมในการพิจารณาปรับอัตราค่าที่พักในกรณีที่นักท่องเที่ยวไม่สามารถเดินทางกลับได้ตามกำหนด เพื่อดูแลนักท่องเที่ยวและสร้างความเชื่อมั่นต่อการท่องเที่ยวไทยอย่างต่อเนื่อง