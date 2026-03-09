”เท้ง“ นำ 119 สส.ส้มนั่งรถบัสเข้ารายงานตัว ทั้งสภาใกล้ครบ 499 ขาด “ลุงพี-หมอวรงค์”

"ณัฐพงษ์" นำทัพ สส.พรรคประชาชน 119 คน นั่งรถบัส 3 คันเข้ารายงานตัวที่รัฐสภา พร้อมใจใส่เสื้อสกรีนคำว่าประชาชน ล่าสุด สส.รายงานตัวเกือบ 499 คนตามที่ กกต.รับรองแล้ว ยังขาด "พีระพันธุ์ - นพ.วรงค์" ที่จะรายงานตัวในวันพรุ่งนี้
เมื่อเวลา 10.10 น. วันที่ 9 มี.ค. 2569 ที่รัฐสภา พรรคประชาชน นำโดย นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรรค นำ สส.ของพรรค 119 คนเข้ารายงานตัว เดินทางโดยรถบัสจำนวน 3 คัน ทั้งหมดใส่เสื้อยืดสีขาวสกรีนคำว่า ประชาชนพร้อมกับใส่สูททับติดเข็มกลัดโลโก้ของพรรค บริเวณด้านหน้าอาคารรัฐสภามีมวลชนมาคอยต้อนรับมอบดอกไม้ให้
ทั้งนี้ พรรคประชาชนได้รับเลือกตั้งเป็น สส.ทั้งหมด 120 คน ก่อนหน้านี้นายสุริยา วงศ์อารีย์ สส.อุดรธานี เขต 7 เข้ารายงานตัวในวันที่ 2 มี.ค.แล้ว เนื่องจากไม่สามารถมาวันที่พรรคนัดได้
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเช้านี้นายอิสรา สุนทรวัฒน์ สส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ได้เดินทางมารายงานตัวแล้ว
ขณะนี้มี สส.รายงานตัวเกือบครบ 499 คนตามที่ กกต.ได้รับรองผลเลือกตั้ง ขาดเพียงนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค สส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ และ นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม สส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคไทยภักดี ที่แจ้งว่าจะมารายงานตัวในวันพรุ่งนี้(10มี.ค.)