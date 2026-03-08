กมธ.พลังงาน วุฒิฯ แจงข้อเท็จจริงวิกฤตพลังงานพรุ่งนี้ จี้เปิดข้อมูลน้ำมันสำรองให้หวั่นคนตื่นตระหนก

กมธ.พลังงาน วุฒิสภา เตรียมแถลงด่วนพรุ่งนี้ แจงข้อเท็จจริงวิกฤตพลังงาน หนุนเปิดข้อมูลน้ำมันสำรองให้โปร่งใส หวั่นคนตื่นตระหนก “สว.พรเพิ่ม” ลั่น อย่าอมพะนำ คนเข้าใจผิดจะเป็นเรื่องใหญ่ได้ แนะรัฐบาลหาแหล่งใหม่เสริม
วันนี้ (8 มี.ค.2569) นายพรเพิ่ม ทองศรี สมาชิกวุฒิสภา (สว.) ในฐานะประธานกรรมาธิการ (กมธ.) การพลังงาน วุฒิสภา กล่าวถึง ผลกระทบของพลังงานจากสถานการณ์ความไม่สงบตะวันออกกลาง ว่า ตนเป็นห่วงเรื่องนี้ ถึงแม้จะไม่ใช่ในฐานะประธาน กมธ.การพลังงานก็ตาม ก็เป็นห่วงว่าถ้าสงครามยืดเยื้อออกไป เราจะทำอย่างไรดีเรื่องพลังงานของไทย เพราะเรานำเข้าพลังงานจากตะวันออกกลางเป็นส่วนใหญ่อยู่แล้ว ซึ่งรัฐบาลประกาศว่าเรามีน้ำมันสำรอง 60 วัน ประชาชนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจว่าน้ำมันสำรองหมายความว่าอย่างไร โดยรัฐบาลก็ออกมาชี้แจงทำความเข้าใจประชาชนแล้ว แต่ถึงอย่างไรเราก็ต้องรีบเร่งหาแหล่งพลังงาน ไม่ใช่ว่าเราจะรอสงครามหยุด
นายพรเพิ่ม ยังกล่าวว่า การกักตุนเป็นสัญชาตญาณของคน ประเทศไหนก็กลัวกันทั้งนั้น กลัวว่าจะไม่มี กลัวว่าจะไม่พอ ซึ่งรัฐบาลต้องพยายามออกข่าวว่านี้มันยังไม่หมดเลยทันทีถ้าเราไม่รีบกักตุนอยู่ถัง หิ้วอะไรไปที่ปั๊มน้ำมัน ทุกอย่างก็จะเป็นปกติ ราคาอาจจะขึ้นไปนิดหน่อย ซึ่งรัฐบาลต้องพยายามชี้แจงประชาชนอยู่เรื่อยๆ ซึ่งพรุ่งนี้ (9 มี.ค.69) กมธ.พลังงาน วุฒิสภา จะมีการแถลงข่าวชี้แจงข้อเท็จจริง เกี่ยวกับเรื่องพลังงาน
นายพรเพิ่ม ยังกล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายค้านออกมาเรียกร้องรัฐบาลให้เปิดตัวเลขน้ำมันสำรองว่าก็ถูก เราอย่าอมพะนำ เราเปิดเผยไม่ได้เสียหายอะไร เพราะหากประชาชนยังไม่เข้าใจ อาจทำให้เกิดเรื่องใหญ่ได้
“เดี๋ยวก็ไปทะเลาะกัน ไปยิงกันที่ปั๊มน้ำมัน ก็ยิ่งไปกันใหญ่ วันก่อนผมเห็น เหมือนเอาถังสีขาว ถังนม มาใส่น้ำมัน ซึ่งเป็นอันตราย เปิดเผยไม่ได้มีข้อเสียหายอะไรเลย มีแต่ทำให้ทุกคนสงบใจลง” นายพรเพิ่ม กล่าว