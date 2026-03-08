"วิวรรธน์' มั่นใจไทยรับมือวิกฤตพลังงานได้กองทุนน้ำมันมั่นคง อย่าตระหนกกักตุน เชื่อยุติศึกทยอยลด

“สว.วิวรรธน์” มั่นใจไทยรับมือวิกฤตพลังงานได้ ย้ำกองทุนน้ำมันมั่นคง วอนประชาชนอย่าตื่นตระหนกกักตุนน้ำมัน เชื่อหากเจรจายุติศึกได้ ราคาน้ำมันจะทยอยลดลง
วันนี้ (8มี.ค.) นายวิวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล สมาชิกวุฒิสภา (สว.) ในฐานะประธานกรรมาธิการ (กมธ.) การพาณิชย์และการอุตสาหกรรม วุฒิสภา กล่าวถึงผลกระทบของสถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลาง ว่า ตอนนี้ที่นายโดนัล เจ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา กล่าวว่าจะจบสงครามภายใน 4 สัปดาห์ ก็คงเป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้ เพราะตอนนี้มีการใช้ยาแรง และประเทศอิหร่านก็มีพันธมิตรที่ดีที่มีเทคโนโลยีช่วยเหลือ ดังนั้น เรื่องนี้ต้องดูเป็นรายสัปดาห์ ตนเชื่อว่าถึงเวลาก็ต้องมีผู้ไกล่เกลี่ย ไม่เช่นนั้นจะเกิดสงครามโลกครั้งที่สาม เดือดร้อนกันทั้งโลก ซึ่งตนมองว่าประเทศไทยเราสำรองน้ำมันอย่างมีขั้นตอน ไม่เหมือนประเทศข้างเคียง ตนไม่อยากให้ประชาชนตื่นตระหนกไปกักตุนน้ำมันโดยใช่เหตุ เรามีกองทุนน้ำมันที่เคยติดลบแสนกว่าล้านบาท ตอนนี้เป็นบวกหลายพันล้านบาท ตนเชื่อว่ารัฐบาลสามารถสร้างสมดุลได้ หากสหรัฐสหรัฐอเมริกาและอิหร่านสามารถเจรจาตกลงกันได้คาดว่าราคาน้ำมันจะค่อยๆลดลง กองทุนน้ำมันก็สามารถลดหนี้ได้ ดังนั้นเรื่องพลังงานขอให้อย่าตื่นตระหนก