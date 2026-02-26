”อรรถกร“ โยนปธ.ที่ปรึกษาฯ-หน.พรรค ปมร่วมรบ. คุย "ธรรมนัส" แล้ว กธ.มีจุดยืนตอนนี้ยังไม่เป็นฝ่ายค้าน

ส.ส.ฉะเชิงเทรา โยน ”ปธ.ที่ปรึกษาฯ และหัวหน้าพรรค” ตอบเรื่องร่วมรัฐบาล เผยคุย “ธรรมนัส” หลังกลับดูแสงเหนือ ฟินแลนด์ แล้ว แต่คุยเรื่องงาน “กล้าธรรม” มีจุดยืนตอนนี้เรายังไม่ได้เป็นฝ่ายค้าน
วันนี้ (26ก.พ.) นายอรรถกร ศิริลัทยากร สส.ฉะเชิงเทรา เขต 2 พรรคกล้าธรรม ให้สัมภาษณ์ภายหลังมารับหนังสือรับรองจาก กกต. ส่วนการไปรายงานตัวที่รัฐสภาวันไหน พรรคกล้าธรรมนัด สส.ไปพร้อมกัน 57 คน เราในฐานะ สส. ที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนก็มีความพร้อมที่จะทำงานในระดับพื้นที่และระดับประเทศได้
ส่วนความชัดเจนของพรรคกล้าธรรมจะร่วมรัฐบาลหรือไม่ นายอรรถกร กล่าวว่า ก็ขึ้นอยู่กับนายกรัฐมนตรี ตนยืนยันมาตลอดว่าตั้งแต่ก่อนเลือกตั้ง ว่าเรามีความเชื่อมั่นว่าเรามีศักยภาพ เรามีบุคลากรที่มีความพร้อม และพร้อมทำทุกหน้าที่ที่สามารถขับเคลื่อนให้ไปข้างหน้าไปข้างหน้าได้
เมื่อถามว่า ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม ได้บอกอะไรกับลูกพรรคเกี่ยวกับดีลร่วมรัฐบาล นายอรรถกร กล่าวว่า ทุกคนก็ให้กำลังใจ และบอกว่าเราอยู่ในครอบครัวเดียวกัน แม้ว่าจะมีหลายพรรคการเมืองรุมโจมตีเราก่อนเลือกตั้ง ซึ่งไม่ใช่เรื่องจริง แต่เราก็ได้รับความไว้วางใจจากประชาชน ที่เป็นเขตเลือกตั้งก็ 56 เขต ถือว่าเป็นก้าวที่มีความสำคัญ และยืนยันถึงความพร้อมของพรรคที่จะเดินต่อไปข้างหน้าอย่างมั่นคง
ส่วนที่ล่าสุดมีโผ ครม. ออกมา ไม่มีรายชื่อของพรรคกล้าธรรม นายอรรถกร กล่าวว่า ตนไม่รู้ เพราะทำหน้าที่สมาชิกพรรค และส่วนตัวก็ยังทำหน้าที่รัฐมนตรี และการไปแก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ส่วนเรื่องการเจรจาเป็นเรื่องของผู้ใหญ่คือประธานที่ปรึกษาพรรค และหัวหน้าพรรค ซึ่ง สส. ในพรรคก็รู้ดีอยู่แล้ว
เมื่อถามว่า ถ้าพรรคกล้าธรรมต้องเป็นฝ่ายค้าน สามารถทำงานร่วมกับพรรคประชาชนได้หรือไม่ นายอรรถกร กล่าวว่าเราก็มีคาแรกเตอร์และจุดยืนของเราพอสมควร แต่อย่าเพิ่งคิดเลย เพราะเรายังไม่ได้เป็นฝ่ายค้าน แต่เรามีจุดยืนของเราอยู่แล้ว อะไรที่คิดว่าเกิดประโยชน์ต่อประเทศเราก็ทำ เราไม่จำเป็นต้องตามใคร
เมื่อถามถึงกระแสข่าวงูเห่าจากพรรคกล้าธรรมที่อาจจะถูกซื้อตัวจากพรรคอื่น นายอรรถกร กล่าวว่า เรายังคงให้กำลังใจกันอยู่ และสมาชิกยังมีการพูดคุยกันระหว่างและหลังการเลือกตั้ง ทุกคนยืนยันว่าจะเดินไปด้วยกัน หากมีงูเห่า ก็เกิดจากกระแสข่าวจากสื่อมวลชน ถ้ามีเบาะแสก็ฝากแจ้งมาด้วย
ส่วนกรณีพรรคเพื่อไทยคัดค้านผลการเลือกตั้งที่ฉะเชิงเทรา นายอรรถกร กล่าวว่า ก็เป็นเรื่องของพรรคเขา แต่วันนี้พรรคก็ได้รับฉันทานุมัติจากประชาชนชาวฉะเชิงเทรา 3 เขตด้วยกัน ซึ่งคะแนนก็ทิ้งห่าง เราพูดคุยกันตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งแล้วเราจะลงสนามด้วยความพร้อมไม่ว่าจะด้วยผลงานต่างๆที่เราทำงานมา และการแก้ปัญหาให้กับประชาชนอย่างตรงไปตรงมา เราก็เชื่อว่าเรามีคาแรกเตอร์พอสมควร ที่เหลือผู้สมัครก็ต้องใช้ความสามารถของตัวเองในการโน้มน้าวให้ประชาชนเชื่อมั่นว่าเราสามารถเข้ามาทำงานได้
ส่วนกระแสข่าวพรรคกล้าธรรมจะหักดิบถ้าเป็นฝ่ายค้าน โดยจะไปเสนอพรรคประชาชนเป็นรัฐบาลแข่ง นายอรรถกร กล่าวว่า ยังไม่เคยได้ยินข่าวนี้ และไม่เคยมีการพูดคุยในพรรค ข่าวลือก็มาก ข่าวจริงก็มี ถึงเวลาให้กาลเวลาพิสูจน์ว่าเราจะทำอย่างไรดีกว่า แต่วันนี้การพูดคุยในพรรคยังไม่มี ทั้งนี้ทิศทางการเมืองของพรรคยากทุกครั้ง แต่เชื่อว่าเราเป็นพรรคที่มีศักยภาพ ไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนเราก็ทำงานได้ ด้วยคาแรกเตอร์ที่ทำงานถึงลูกถึงคนมาโดยตลอด
เมื่อถามย้ำว่ามั่นใจแค่ไหนว่าจะไม่มีงูเห่าในพรรค นายอรรถกร ย้ำว่า ไม่มีอรรถกร และเชื่อว่า สส. อีก 57 คน ก็มีแนวคิดเหมือนอรรถกร เพราะลงเรือลำเดียวกันแล้ว
ส่วนถ้าเจองูเห่าจะมีปฏิบัติการตีงูเห่าให้เข้าร่องเข้ารอยหรือไม่ นายอรรถกร กล่าวว่า อย่าพึ่งไปพูด แต่ถ้ามีจริงๆ ก็เชื่อว่าหนึ่งในเหตุผลที่ประชาชนเลือกมา ก็คือเชื่อมั่นในการทำงาน ส่วนอนาคตถ้ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นประชาชนก็อาจจะชั่งใจว่าเลือกมาแล้วไม่ได้ตามที่ต้องการหรือไม่
นายอรรถกร ยังบอกด้วยว่า หลังจาก ร.อ.ธรรมนัสเดินทางกลับจากดูแสงเหนือได้มีการพูดคุยกัน โดยเป็นการขอคำปรึกษาเรื่องงานในฐานะรองนายกฯ ที่กำกับดูแลกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
เมื่อถามว่า มองอย่างไรที่มีข่าวพรรคเพื่อไทย จะได้โควตารัฐมนตรีกระทรวงเกษตรฯ นายอรรถกร บอกว่า ตนไม่มอง เพราะตั้งแต่สมัย ร.อ.ธรรมนัส นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ จนมาถึงตน งานของกระทรวงเกษตรฯก็มีความต่อเนื่อง เชื่อว่าคนที่จะมานั่งไม่ง่าย แต่ถ้าสานต่องานเดิม ก็จะเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องเกษตรกรแน่นอน
ส่วนถ้าเป็นชื่อนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ จะง่ายหรือยาก นายอรรถกร กล่าวว่า ตนตอบไม่ได้ เพราะไม่รู้ว่าใครจะมานั่ง แต่ก็มีโอกาสทั้งหมด ขึ้นอยู่กับนายกรัฐมนตรีจะตัดสินใจว่าใครเหมาะสม พร้อมย้ำว่าตนไม่ได้อยู่ในกระบวนการดีลร่วมรัฐบาลมาตั้งแต่ต้น แต่ก็พร้อมไปกับประธานที่ปรึกษาพรรค