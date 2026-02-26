"อนุทิน" แวะรังนกกระจอกจ้อสื่อ ลุกหนีเจอถามกธ.ร่วมรบ.มั้ย ย้ำมีขั้นตอนก่อนเบ่งกล้ามโชว์พร้อมตั้งรบ.เร็ว

“นายกฯ อนุทิน” แวะรังนกกระจอก หิ้วขนมครกเจ้าดัง-ฝรั่งดอง นั่งล้อมวงคุยสื่อทำเนียบฯ ลุกหนีทันทีหลังเจอถามกล้าธรรม ร่วมรัฐบาลมั้ย ย้ำจัดตั้งรัฐบาลมีขั้นตอน พร้อมเบ่งกล้ามโชว์ยืนยัน “ความพร้อม”ตั้งรัฐบาลเร็ว
วันนี้ (26ก.พ.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเวลา 11:50 น นายอนุทิน ชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินทางออกจากทำเนียบรัฐบาล ไปรับประทานอาหารเที่ยง ร้าน ป.ลูกชิ้นศรีย่าน โดยใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงก่อนเดินทางกลับเข้ามาที่ทำเนียบรัฐบาล โดยนายกรัฐมนตรี ได้ให้ขบวนรถจอดบริเวณหน้ารังนกกระจอก ซึ่งเป็นที่พักของสื่อมวลชนประจำทำเนียบรัฐบาล จากนั้นนายกรัฐมนตรี ได้ลงจากรถมาพร้อมกับ ถุงขนมครกและฝรั่งดองบ๊วย พร้อมเดินมานั่งที่โต๊ะม้าหิน ข้างรังนกกระจอก ชวนสื่อมวลชนกิน และพูดคุยแบบเป็นกันเอง
โอกาสนี้สื่อมวลชนได้ถามถึงขั้นตอนหลังจากที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)รับรองผล อย่างเป็นทางการ โดยนายอนุทิน กล่าวว่า รัฐบาลไม่เกี่ยว ในส่วนของพรรคการเมืองก็ขอให้สส. ไปรับเอกสาร จากนั้นไปรายงานตัวที่สภาผู้แทนราษฎรตามเวลาที่กำหนด
เมื่อถามถึงขั้นตอนการเปิดสภาผู้แทนราษฎร นายกฯกล่าวว่า ไม่ทราบ เป็นเรื่องของขั้นตอนของสภาฯที่เขาจะมีการทำเรื่องกราบบังคมทูลฯเสด็จพระราชดําเนินไปทรงเปิดประชุมรัฐสภาด้วย ซึ่งเรื่องนี้ไม่ได้อยู่ที่การดำเนินการของรัฐบาล ในเรื่องสภาฯ รัฐบาลไม่เกี่ยว
เมื่อถามว่าถ้านั่งเก้าอี้รมว.กลาโหมเองชอบหรือไม่ นายกไม่ตอบคำถามดังกล่าว แต่หยิบขนมครกขึ้นมากินและบอกว่า”หวานน้อย“
เมื่อถามย้ำว่าสรุปแล้วพรรคกล้าธรรม(กธ.)มาร่วมรัฐบาลหรือไม่ นายกฯไม่ตอบคำถามดังกล่าว ก่อนลุกขึ้นและเดินออกจากวงสัมภาษณ์สื่อมวลชนทันที
เมื่อถามอีกว่าดีลรัฐบาลจะปิดที่ 292 เสียงใช่หรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า ยังไม่เปิดอะไรเลยจะปิดอะไรล่ะ
เมื่อถามต่อว่า การเปิดสภาตามขั้นตอนเราต้องแจ้งไปทางสภาด้วยหรือไม่ว่าเรามีความพร้อม นายอนุทิน กล่าวว่า ไม่เกี่ยวอยู่ที่ว่าสส.ไปรายงานตัว ถ้าครบ 95 เปอร์เซ็นต์ ถึงจะเปิดได้ ก็เป็นหน้าที่ของเลขาสภา ตนไม่ทราบว่าใครต้องทำเรื่องเรียกประชุม แต่ก่อนหน้านี้ประชุมอะไรก็แล้วแต่ ต้องมีพระราชพิธีเปิดรัฐสภา ตรงนั้นก็มีขั้นตอนตามรัฐธรรมนูญไม่เกี่ยวกับรัฐบาล ยิ่งรัฐบาลรักษาการยิ่งไม่เกี่ยวใหญ่เลย
เมื่อถามว่าในฐานะที่เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลต้องดำเนินการรวดเร็วเลยหรือไม่เพราะกกต.รับรองผลแล้ว นายอนุทิน กล่าวว่า ทุกอย่างมีขั้นตอน พอรับรองสส.แล้ว จะมีพระราชพิธีเปิดประชุมรัฐสภา จากนั้นเป็นขั้นเลือกประธาน และเลือกนายกฯ ก่อนจะมาเรื่องจัดตั้ง ครม. มันมีหลายออปชัน
เมื่อถามอีกว่านายกฯเคยบอกว่าหลังกกต.รับรองการจัดตั้งรัฐบาลจะทำอย่างรวดเร็ว นายกฯ กล่าวว่า มันก็มีความพร้อมอยู่
เมื่อถามย้ำว่าพร้อมระดับไหนแล้วตอนนี้ นายกฯไม่ตอบคำถาม ก่อนหันมายกแขนเบ่งกล้ามโชว์สื่อมวลชนก่อนเดินขึ้นตึกไทยคู่ฟ้า.