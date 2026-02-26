นายกฯ เผย เสธ.ทบ.พบคุยความมั่นคงชายแดน 4 ด้าน ยันไม่มีอะไรน่ากังวล "งบมี-กองทัพพร้อม"

"อนุทิน" เผย ‘เสธ.ทบ.’ เข้าพบคุยความมั่นคงชายแดน 4 ด้าน ยันไม่มีอะไรน่ากังวล “งบมี-กองทัพพร้อม” ซื้อยุทโธปกรณ์ที่จำเป็นเตรียมไว้ได้
วันที่ (26 ก.พ.) เมื่อเวลา 12.50น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย เดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาล โดยได้แวะจอดรถยนต์และเดินลงจากรถพร้อมถือถุงขนมครกเจ้าดังศรีย่านและฝรั่งดอง มานั่งกินที่ข้างห้องผู้สื่อข่าว(รังนกกระจอก) พร้อมชวนสื่อมวลชนนั่งกินด้วยกัน
เมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามถึงกรณี พล.อ.ชัยพฤกษ์ ด้วงประพัฒน์ เสนาธิการทหารบก เข้าพบนายกฯ บนตึกไทยคู่ฟ้า เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา นายกฯ กล่าวว่า มาถามธุระนิดหน่อยและความพร้อมเรื่องชายแดนทั้งหมด ไม่ใช่เรื่องเฉพาะกัมพูชา แต่ชายแดนทั้ง 4 ด้านเลย
เมื่อถามว่าด้านไหนมีน่ากังวลหรือไม่ นายกฯกล่าวว่า ตอนนี้ไม่มี ท่านก็ยืนยันความพร้อม ตนก็ต้องถามว่าเราอยู่ในช่วงที่งบกลางเหลืออยู่นิดเดียว มันจะมีอะไรที่ไม่คาดฝันหรือไม่ ถ้ามีแล้วจะทำอย่างไรเกี่ยวกับการเงิน ในช่วงที่เราเป็นรัฐบาลรักษาการอยู่เราก็ต้องมีความพร้อมทุกอย่าง
เมื่อถามอีกว่า ช่วงนี้สามารถจัดซื้อยุทโธปกรณ์ที่จำเป็นเตรียมพร้อมไว้ได้หรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า “พร้อมครับ ส่วนไหนพร่องท่านก็บอกว่าในงบประมาณปกติกองทัพเขามีอยู่แล้ว ก็เติมทุกอย่างมีความพร้อม”