ภท.เปิดตัว "พปชร.-โอกาสใหม่" ร่วมรัฐบาลเป็นทางการ ส่วน ’กล้าธรรม-ปชป.‘ รอเคาะหลังสัมมนา 8 มี.ค. จับตา "งูเห่าสีเขียว"

’ภูมิใจไทย’ ดึง ’โอกาสใหม่‘ ร่วมหนุน ’อนุทิน‘ เป็นนายกฯ ขณะที่ ’พลังประชารัฐ‘ เปิดตัวร่วมรัฐบาลอย่างเป็นทางการ ส่วน ’กล้าธรรม - ประชาธิปัตย์‘ รอเคาะหลังประชุมสัมมนาพรรค 8 มี.ค.นี้ จับตาว่าที่งูเห่าสีเขียวอาจไหลย้ายซบ
วันนี้ (26 ก.พ. 69) เวลา 11:00 น. ที่พรรคภูมิใจไทย นายไชยชนก ชิดชอบ เลขาธิการพรรคภูมิใจไทย พร้อมด้วย น.ส.แนน บุณย์ธิดา สมชัย โฆษกพรรค นายทรงศักดิ์ ทองศรี แกนนำพรรค และนายสุชาติ ชมกลิ่น สส.ชลบุรี พรรคภูมิใจไทย พร้อมด้วย 5 สส.ของพรรคพลังประชารัฐ นำโดย น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รักษาการหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ รวมถึง น.ส.รสรินทร์ ศรัณย์เกตุ สส.อุตรดิตถ์ เขต 2 พรรคโอกาสใหม่ ร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัวสนับสนุนนายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เป็นนายกรัฐมนตรี
น.ส.แนน บุณย์ธิดา กล่าวว่า วันนี้พรรคภูมิใจไทย ได้รับเกียรติจากพรรคพลังประชารัฐ และพรรคโอกาสใหม่ ในการมายืนยันสนับสนุนนายอนุทิน เป็นนายกรัฐมนตรี เพิ่มอีก 6 เสียง
ขณะที่ น.ส.ตรีนุช กล่าวว่า พรรคพลังประชารัฐได้รับคำเชิญจากผู้ใหญ่ของพรรคภูมิใจไทย ที่เคารพนับถือมานาน ซึ่งได้มีการพูดคุยกัน และพรรคพลังประชารัฐ มีมติสนับสนุนการทำงานของพรรคภูมิใจไทย ซึ่งเป็นพรรคที่ได้รับเสียงสนับสนุนจากประชาชนเป็นแกนหลัก ดังนั้น พรรคพลังประชารัฐจึงยินดีสนับสนุนพรรคภูมิใจไทยในการทำงานการบริหารประเทศ ซึ่งพรรคพลังประชารัฐมีความมุ่งเน้นนโยบายด้านความมั่นคง และแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ด้าน น.ส.รสรินทร์ กล่าวว่า รู้สึกยินดีอย่างยิ่ง และปราบปลื้ม ที่พรรคภูมิใจไทยให้เกียรติพรรคโอกาสใหม่ในการให้มาร่วมรัฐบาล ซึ่งคิดว่าเป็นอุดมการณ์เดียวกันไม่ว่าจะเป็นพรรคภูมิใจไทย หรือพรรคร่วมพรรคอื่นๆ ที่จะมาแก้ไขปัญหาดูแลพี่น้องประชาชนให้มีเศรษฐกิจที่ดีขึ้น ซึ่งพรรคโอกาสใหม่มีมติสนับสนุนนายอนุทินเป็นนายกฯ โดยที่หัวหน้าพรรคได้พูดคุยกับผู้ใหญ่ของพรรคภูมิใจไทยแล้ว
เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า จะมีพรรคเล็กมาเพิ่มหรือไม่ น.ส.แนน กล่าวว่า อย่างที่เคยยืนยันไว้ว่าตัวเลขที่เป็นทางการจะต้องรอการแถลงจากพรรค
ส่วนขณะนี้บอกชัดเจนได้หรือยังว่าไม่มีพรรคกล้าธรรมธรรมกับพรรคประชาธิปัตย์ร่วมรัฐบาล น.ส.แนน กล่าวว่า ยังไม่ถึงเวลา เพราะเบื้องต้นพรรคภูมิใจไทยจะต้องรายงานตัวก่อน และมีการสัมมนาพรรคหลังจากนั้นจึงจะมีการพูดคุยกันอีกที
เมื่อถามว่า การสัมมนาพรรคภูมิใจไทยจะเคาะได้เลยหรือไม่ น.ส.แนน กล่าวเพียงว่า “ให้รอชม”
สำหรับการรวบรวมเสียงได้ 290 กว่าเสียงขณะนี้พอแล้วหรือไม่ น.ส.แนน กล่าวว่า โดยปกติในสภาผู้แทนราษฎรถือเอาเสียงข้างมากเป็นหลัก ซึ่งไม่ได้มีตัวเลขตายตัวว่าเท่าใดถึงจะพอ
เมื่อถามว่า พรรคเล็กที่รวมกันได้ 30 กว่าเสียงจะมีโควตารัฐมนตรีบ้างหรือไม่นั้น นายไชยขนก กล่าวว่า ต้องรอหัวหน้าพรรคสรุปอีกครั้งหลังการสัมมนาพรรควันที่ 8 มี.ค.
ทั้งนี้ มีรายงานว่า พรรคภูมิใจไทย จะปิดดีลที่ 292 เสียง แต่จะใช้วิธีที่คุ้นเคย ดึง สส.มาเป็นกลุ่ม โดยที่ถูกจับตามองตอนนี้คือกลุ่มของนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน และนายเดชอิศม์ ขาวทอง ที่สังกัดพรรคกล้าธรรม คือ
1. นายจักพันธ์ ปิยพรไพบูลย์ ว่าที่ สส.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
2. นายณัฐชาติ วงศ์ประเสริฐ ว่าที่ สส.สุพรรณบุรี เขต 3
3. นายสิรภพ สมผล ว่าที่ สส.สกลนคร เขต 1
4. นายชาตรี หล้าพรหม ว่าที่ สส.สกลนคร เขต 2
5. นางสาววงศ์อะเคื้อ บุญศล ว่าที่ สส.สกลนคร เขต 3
6. นายนัยดี วาบา ว่าที่ สส.ปัตตานี เขต 4
7. นายจรัญ จันทร์แก้ว ว่าที่ สส.พัทลุง เขต 3
8. พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ ว่าที่ สส.สงขลา เขต 8
9. นายวงศ์วชิร ขาวทอง ว่าที่ สส.สงขลา เขต 5