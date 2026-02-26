“ณัฏฐ์ชนน” ย้ำสัมมนา ภท.ที่บุรีรัมย์ไม่คุยตั้งรัฐบาล–โควตาประธานสภาฯ มอบอำนาจหัวหน้าพรรคตัดสิน มั่นใจเลือกตั้งไม่โมฆะ

“ณัฏฐ์ชนน” ย้ำชัดสัมมนาภูมิใจไทยที่บุรีรัมย์ไม่มีคุยตั้งรัฐบาล–โควตาประธานสภาฯ มอบอำนาจหัวหน้าพรรคตัดสินเกมการเมือง มั่นใจกระบวนการเลือกตั้งไม่โมฆะ ชี้หากมีปัญหาศาลรัฐธรรมนูญชี้ขาด แต่เชื่อ กกต.ทำหน้าที่ตามกฎหมาย
วันนี้ (26 ก.พ. 2569) ที่รัฐสภา นายณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ สส.สงขลา พรรคภูมิใจไทย ให้สัมภาษณ์กรณีเดินทางมารายงานตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 27 ก่อนวันนัดหมายของพรรคว่า เนื่องจากติดภารกิจในวันดังกล่าว จึงเดินทางไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และเข้ามารายงานตัวที่สภาฯ ในวันนี้
เมื่อถามถึงการสัมมนาพรรคภูมิใจไทย วันที่ 8–9 มีนาคมนี้ ที่จังหวัดบุรีรัมย์ ว่าจะมีการหารือประเด็นการเมืองหรือไม่ นายณัฏฐ์ชนน กล่าวว่า โดยปกติพรรคภูมิใจไทยจะจัดสัมมนาก่อนเปิดสมัยประชุมทุกครั้ง ตั้งแต่ตนเป็น สส.มา 2 สมัย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมละลายพฤติกรรมของ สส.ที่ได้รับการเลือกตั้งเข้ามาใหม่ เพื่อให้รู้จักกันและเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง
นายณัฏฐ์ชนน ย้ำว่า ในการสัมมนาครั้งนี้จะไม่มีการพูดคุยประเด็นการเมืองหรือการจัดตั้งรัฐบาล แต่จะเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่ของ สส. อาทิ การยื่นบัญชีทรัพย์สิน และการจัดทำบัญชีค่าใช้จ่ายตามข้อกำหนดของ กกต. เพื่อให้สมาชิกทุกคนดำเนินการได้อย่างถูกต้อง
เมื่อถามถึงกรณีพรรคภูมิใจไทยเป็นพรรคขนาดใหญ่ และมีกระแสเรื่องโควตาตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎร นายณัฏฐ์ชนน กล่าวว่า ขณะนี้พรรคยังไม่ได้เรียกประชุมหารือเรื่องดังกล่าว เพราะกระบวนการจะเริ่มได้ต้องรอให้ สส.รายงานตัวครบก่อน และมีการเปิดประชุมสภาฯ อย่างเป็นทางการ จึงจะเข้าสู่ขั้นตอนเลือกประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และกรรมาธิการต่าง ๆ
ต่อข้อถามว่ามองว่าใครเหมาะสมในพรรคภูมิใจไทย นายณัฏฐ์ชนน กล่าวว่า พรรคมีผู้อาวุโสหลายคนที่มีความเหมาะสม โดยตำแหน่งประธานสภาฯ ต้องเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย และเป็นที่ยอมรับของสมาชิก อย่างไรก็ตาม ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของ สส. และกรรมการบริหารพรรค
สำหรับกระแสข่าวชื่อ นายโสภณ ซารัมย์ สส.บุรีรัมย์ จะเป็นแคนดิเดตประธานสภาฯ นายณัฏฐ์ชนน กล่าวว่า ขณะนี้นายโสภณยังเป็นรักษาการรองนายกรัฐมนตรี และหากจะมีการเสนอชื่อใคร ก็เป็นอำนาจของ สส. และกรรมการบริหารพรรคพิจารณา
เมื่อถามถึงการพูดคุยเรื่องพรรคร่วมรัฐบาล รวมถึงพรรคกล้าธรรม ในการสัมมนาที่บุรีรัมย์ นายณัฏฐ์ชนน ยืนยันว่า ไม่มีประเด็นดังกล่าวอยู่ในกำหนดการ และโดยปกติการสัมมนาจะไม่พูดคุยเรื่องการเมืองในวงใหญ่ โดยพรรคมอบอำนาจให้หัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรคเป็นผู้ดำเนินการในประเด็นทางการเมือง
ส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตว่า นายเนวิน ชิดชอบ ประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด อาจเข้าร่วมสัมมนา นายณัฏฐ์ชนน กล่าวว่า นายเนวินไม่ได้เป็นกรรมการบริหารพรรค และในกำหนดการไม่มีชื่อนายเนวินเข้าร่วม ยืนยันว่าเป็นกิจกรรมภายในพรรคเท่านั้น
เมื่อถามถึงความมั่นใจต่อกระบวนการเลือกตั้ง ท่ามกลางกระแสตั้งข้อสังเกตเรื่องความเป็นโมฆะ นายณัฏฐ์ชนน กล่าวว่า การจัดการเลือกตั้งเป็นหน้าที่ของ กกต. ซึ่งเป็นองค์กรอิสระ หากมีการกระทำผิดก็มีบทลงโทษตามกฎหมาย และหากมีการร้องเรียน ศาลรัฐธรรมนูญจะเป็นผู้วินิจฉัย แต่ตนยังมั่นใจในกระบวนการของ กกต. ว่าการดำเนินการที่ผ่านมาเป็นไปตามกฎหมาย และยังไม่เห็นการกระทำที่ผิดกฎหมายแต่อย่างใด.