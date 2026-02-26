”กรณ์“ จี้ "อนุทิน" เร่งสางคดีฟอกเงิน 1 หมื่นล้าน ก่อนเส้นตายวันจันทร์นี้ โชว์ผลงานปราบทุนเทา

”กรณ์“ จี้นายกฯ นำเร่งสางคดีฟอกเงิน 1 หมื่นล้าน ก่อนเส้นตายวันจันทร์นี้ เชื่อเป็นโอกาสโชว์ผลงานปราบทุนเทา
วันนี้(26 ก.พ. 2569 ) นายกรณ์ จาติกวนิช รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ โพสต์ข้อความลงเฟซบุ้ก โดยมีเนื้อหาว่าสำนักงานอัยการต้องยื่นฟ้องกลุ่ม scammer/ฟอกเงินภายในวันจันทร์นี้ มิเช่นนั้นจะต้องปล่อยทรัพย์สินกว่า 10,000 ล้านบาทที่ ปปง. ได้อายัดไว้ คืนให้กับผู้ถูกกล่าวหา เนื่องจากครบ 90 วันหลังจากวันที่ท่านนายกฯ ได้ตั้งโต๊ะแถลงข่าวการอายัดทรัพย์
ผมยังเชื่อว่าอัยการคงไม่ปล่อยผ่าน แต่มีเสียงกระซิบมาว่าสำนวนคดีอาจจะยังไม่รัดกุมเพียงพอที่จะส่งผลที่ควรในชั้นศาล ผมยอมรับว่าเป็นห่วงตรงนี้ และขอวิงวอนให้ท่านนายกฯ กำกับเจ้าหน้าที่ทุกคนที่เกี่ยวข้องช่วยกันรักษาผลประโยชน์ของบ้านเมืองอย่างขยันขันแข็ง และที่ยังเป็นปัญหาคือยังขาดผลการสืบสวนขยายผลจากหลักฐานที่ปรากฏในคดีนี้
กองทุนที่ถูกอายัดไว้ มีธุรกรรมอื่นๆชัดเจนในตลาดหลักทรัพย์ของเรา โดยที่เป็นธุรกรรมที่มีพิรุธมากมาย เรื่องนี้รัฐบาลต้องกำชับให้มีการดำเนินการต่อไปโดยเร็วครับ ผมอยากเห็นรัฐบาลใหม่เป็นรัฐบาลที่เอาจริงกับการปราบปรามทุนเทาจริงจัง