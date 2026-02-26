เปิดฉากสภาฯ ชุดที่ 27 วันแรกคึกคัก สส. 396 คนทยอยรายงานตัว หลัง กกต.รับรองผลเลือกตั้ง

วันนี้ (26 ก.พ. 2569) ที่รัฐสภา ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการเปิดรับรายงานตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 27 บริเวณชั้น B1 ภายหลังคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง สส.แบบแบ่งเขต จำนวน 396 คน โดยตั้งแต่ช่วงเช้าเป็นไปอย่างคึกคัก มี สส.ทยอยเดินทางมารอรายงานตัวก่อนเวลาเปิดทำการ
ผู้ที่มารายงานตัวเป็นคนแรก คือ น.ส.สุชาดา ซาง แทนทรัพย์ สส.ชัยภูมิ พรรคภูมิใจไทย โดยเข้ารายงานตัวในเวลา 08.50 น. จากนั้น สส.จากหลายพรรคการเมืองทยอยเข้ารายงานตัวอย่างต่อเนื่อง อาทิ พรรคภูมิใจไทย ได้แก่ นายพีระเดช ศิริวันสาณฑ์ สส.นครสวรรค์ นายบรม เอ่งฉ้วน สส.สกลนคร นายจักรกฤษณ์ ทองศรี สส.บุรีรัมย์ นายธนา กิจไพบูลย์ชัย สส.ศรีสะเกษ และนายอรรถพล วงษ์ประยูร สส.สระบุรี
ขณะที่พรรคเพื่อไทย มีนายรวี เล็กอุทัย สส.อุตรดิตถ์ มารายงานตัวเป็นคนแรกของพรรค ตามด้วย น.ส.ธัญธารีย์ สันตพันธุ์ สส.อุบลราชธานี นายเชิงชาย ชาลีรินทร์ สส.ชัยภูมิ นายวัชรพล ขาวขำ สส.อุดรธานี นางหทัยรัตน์ เพชรพนมพร สส.อุดรธานี และนายวิรัช พิมพ์พะนิตย์ สส.กาฬสินธุ์ เป็นต้น ส่วนพรรคประชาธิปัตย์ มีนายพศิน ปิตุเตชะ สส.ระยอง เข้ารายงานตัวเช่นกัน
ทั้งนี้ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดให้ สส.แบบแบ่งเขตทั้ง 396 คน รายงานตัวระหว่างวันที่ 26–27 ก.พ. 2569 และวันที่ 2–6 มี.ค. 2569 เวลา 08.30–16.30 น. เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรนัดแรกต่อไป