“นฤมล” ถกบอร์ดคุรุสภา รับรอง 19 หลักสูตร 13 สถาบัน ผ่านประเมินสมรรถนะครู 3,450 คน คลอดร่างระเบียบ–แผนบริหารความเสี่ยงปี 69

“นฤมล” เป็นประธานประชุมบอร์ดคุรุสภา เห็นชอบรับรอง 19 หลักสูตร 13 สถาบัน ผ่านประเมินสมรรถนะครู 3,450 คน เร่งปฏิรูประบบทดสอบ–ใบอนุญาตวิชาชีพให้จบในหลักสูตร พร้อมคลอดร่างระเบียบ–แผนบริหารความเสี่ยงปี 69
เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 2569 ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ครั้งที่ 2/2569 โดยมีคณะกรรมการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์อมลวรรณ วีระธรรมโม เลขาธิการคุรุสภา เป็นกรรมการและเลขานุการ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมราชวัลลภ
ศ.ดร.นฤมล กล่าวว่า วันนี้ที่ประชุมได้เห็นชอบการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ ประกอบด้วย ให้การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษา จำนวน 13 แห่ง รวมจำนวน 19 หลักสูตร และให้เปลี่ยนแปลงรายละเอียดปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษา ที่คุรุสภาให้การรับรองแล้ว โดยเปลี่ยนแปลงแผนการรับนักเรียน จำนวน 4 แห่ง รวมจำนวน 10 หลักสูตร
นอกจากนี้ ยังได้เห็นชอบการรับรองผลการประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ของผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ครั้งที่ 2/2569 จำนวน 3,450 คน โดยเป็นผู้ที่อยู่ระหว่างศึกษาในหลักสูตรปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษา จำนวน 3,428 คน ประกอบด้วย 1) หลักสูตรปริญญาตรีทางการศึกษา จำนวน 2,423 คน 2) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู จำนวน 983 คน และ 3) หลักสูตรปริญญาโททางการศึกษา (วิชาชีพครู) จำนวน 22 คน ผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาอื่นที่ผ่านการรับรองความรู้ จำนวน 22 คน และมอบสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
ศ.ดร.นฤมล กล่าวอีกว่า ที่ประชุมยังได้ให้ข้อเสนอแนะอย่างกว้างขวาง เกี่ยวกับแผนพัฒนางานการทดสอบวิชาครูอย่างยั่งยืน โดยมอบคุรุสภานำข้อสังเกตไปทบทวน เพื่อประสิทธิภาพของกระบวนทดสอบครูทั้งระบบ โดยเฉพาะกระบวนการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ให้หาแนวทางดำเนินการทดสอบให้จบขั้นตอนตั้งแต่ในสถาบันผลิตครู พร้อมทั้งศึกษาแนวทางสำหรับกระบวนการออกใบอนุญาตฯ ให้กับกลุ่มที่จบสาขาอื่นด้วย นอกจากนี้ ยังได้เห็นชอบให้ใช้ข้อมูลคุณวุฒิการศึกษาและมหาวิทยาลัยจากต่างประเทศที่ได้รับการพิจารณาคุณวุฒิของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อใช้สำหรับการพิจารณารับรองคุณวุฒิเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู กรณีสำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ รวมถึงเห็นชอบผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของรองเลขาธิการคุรุสภา ในรอบปีที่ 3 ของการปฏิบัติงาน (3 มกราคม 2568 - 2 มกราคม 2569)
ศ.ดร.นฤมล กล่าวในตอนท้ายว่า ที่ประชุมยังได้ให้ความเห็นชอบประกาศ แผน และระเบียบที่สำคัญ ได้แก่ 1. (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งคณะอนุกรรมการอุทธรณ์คำวินิจฉัยการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. .... , (ร่าง) แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ที่กระทรวงการคลังกำหนด และ (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการคุรุสภา ว่าด้วยการบรรจุ การแต่งตั้ง การย้าย การโอน และการเลื่อนตำแหน่งและเงินเดือนของพนักงานเจ้าหน้าที่ของคุรุสภา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. …. และเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง พ.ศ. .... โดยมอบสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
ในส่วนของผลการดำเนินงาน ทางคุรุสภาได้รายงานต่อที่ประชุมรับทราบในหลายประเด็น ได้แก่ รายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการรับรองความรู้และประสบการณ์ทางวิชาชีพ ครั้งที่ 1/2569, รายงานการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2568) และรายงานการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการคุรุสภา ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2569 จำนวน 7 เรื่อง