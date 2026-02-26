xs
“นฤมล” ถกบอร์ดคุรุสภา รับรอง 19 หลักสูตร 13 สถาบัน ผ่านประเมินสมรรถนะครู 3,450 คน คลอดร่างระเบียบ–แผนบริหารความเสี่ยงปี 69

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“นฤมล” เป็นประธานประชุมบอร์ดคุรุสภา เห็นชอบรับรอง 19 หลักสูตร 13 สถาบัน ผ่านประเมินสมรรถนะครู 3,450 คน เร่งปฏิรูประบบทดสอบ–ใบอนุญาตวิชาชีพให้จบในหลักสูตร พร้อมคลอดร่างระเบียบ–แผนบริหารความเสี่ยงปี 69

เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 2569 ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ครั้งที่ 2/2569 โดยมีคณะกรรมการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์อมลวรรณ วีระธรรมโม เลขาธิการคุรุสภา เป็นกรรมการและเลขานุการ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมราชวัลลภ

ศ.ดร.นฤมล กล่าวว่า วันนี้ที่ประชุมได้เห็นชอบการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ ประกอบด้วย ให้การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษา จำนวน 13 แห่ง รวมจำนวน 19 หลักสูตร และให้เปลี่ยนแปลงรายละเอียดปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษา ที่คุรุสภาให้การรับรองแล้ว โดยเปลี่ยนแปลงแผนการรับนักเรียน จำนวน 4 แห่ง รวมจำนวน 10 หลักสูตร


นอกจากนี้ ยังได้เห็นชอบการรับรองผลการประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ของผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ครั้งที่ 2/2569 จำนวน 3,450 คน โดยเป็นผู้ที่อยู่ระหว่างศึกษาในหลักสูตรปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษา จำนวน 3,428 คน ประกอบด้วย 1) หลักสูตรปริญญาตรีทางการศึกษา จำนวน 2,423 คน 2) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู จำนวน 983 คน และ 3) หลักสูตรปริญญาโททางการศึกษา (วิชาชีพครู) จำนวน 22 คน ผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาอื่นที่ผ่านการรับรองความรู้ จำนวน 22 คน และมอบสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ศ.ดร.นฤมล กล่าวอีกว่า ที่ประชุมยังได้ให้ข้อเสนอแนะอย่างกว้างขวาง เกี่ยวกับแผนพัฒนางานการทดสอบวิชาครูอย่างยั่งยืน โดยมอบคุรุสภานำข้อสังเกตไปทบทวน เพื่อประสิทธิภาพของกระบวนทดสอบครูทั้งระบบ โดยเฉพาะกระบวนการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ให้หาแนวทางดำเนินการทดสอบให้จบขั้นตอนตั้งแต่ในสถาบันผลิตครู พร้อมทั้งศึกษาแนวทางสำหรับกระบวนการออกใบอนุญาตฯ ให้กับกลุ่มที่จบสาขาอื่นด้วย นอกจากนี้ ยังได้เห็นชอบให้ใช้ข้อมูลคุณวุฒิการศึกษาและมหาวิทยาลัยจากต่างประเทศที่ได้รับการพิจารณาคุณวุฒิของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อใช้สำหรับการพิจารณารับรองคุณวุฒิเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู กรณีสำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ รวมถึงเห็นชอบผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของรองเลขาธิการคุรุสภา ในรอบปีที่ 3 ของการปฏิบัติงาน (3 มกราคม 2568 - 2 มกราคม 2569)


ศ.ดร.นฤมล กล่าวในตอนท้ายว่า ที่ประชุมยังได้ให้ความเห็นชอบประกาศ แผน และระเบียบที่สำคัญ ได้แก่ 1. (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งคณะอนุกรรมการอุทธรณ์คำวินิจฉัยการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. .... , (ร่าง) แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ที่กระทรวงการคลังกำหนด และ (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการคุรุสภา ว่าด้วยการบรรจุ การแต่งตั้ง การย้าย การโอน และการเลื่อนตำแหน่งและเงินเดือนของพนักงานเจ้าหน้าที่ของคุรุสภา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. …. และเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง พ.ศ. .... โดยมอบสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ในส่วนของผลการดำเนินงาน ทางคุรุสภาได้รายงานต่อที่ประชุมรับทราบในหลายประเด็น ได้แก่ รายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการรับรองความรู้และประสบการณ์ทางวิชาชีพ ครั้งที่ 1/2569, รายงานการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2568) และรายงานการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการคุรุสภา ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2569 จำนวน 7 เรื่อง

