”สว.นันทนา“ ยุติร้องเอาผิด กกต.ปมบาร์โคดบัตรเลือกตั้งเหตุ กม.ไม่เปิดช่อง ส่งเรื่องคืน “ทนายอั๋น” ล่าชื่อ ปชช.ร้องศาล

”สว.นันทนา“ ประกาศยุติยื่นร้องเอาผิด กกต.ปมบัตรเลือกตั้งมีบาร์โค้ด เหตุกฎหมายไม่เปิดช่อง พร้อมส่งเรื่องคืน “ทนายอั๋น” รวบรวมชื่อ ปชช.ร้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตฯ-ผู้ตรวจการแผ่นดิน ขอโทษ ปชช.ที่ทำได้แค่ส่งเสียง
วันที่ 26 ก.พ. น.ส.นันทนา นันทวโรภาส สว. แถลงถึงความคืบหน้าการยื่นฟ้องศาลกรณีการเลือกตั้งมิชอบตามรัฐธรรมนูญ ว่า จากการที่ให้ฝ่ายกฎหมายทำการศึกษารัฐธรรมนูญ และพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)ประกอบรัฐธรรมนูญต่างๆทั้งหมดแล้ว เราไม่พบว่ามีบทบัญญัติใดที่เปิดช่องทางให้ส.ว.รวบรวมรายชื่อเพื่อกล่าวโทษถอดถอนองค์กรอิสระใดๆได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีการจัดการเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)โดยการพิมพ์บาร์โค้ดในบัตรเลือกตั้ง อาจส่งผลให้การเลือกตั้งไม่เป็นความลับ ซึ่งต้องส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 83 และ 85 หรือไม่ ดังนั้นเราจึงไม่สามารถใช้กลไก ส.ว. ดำเนินการได้เลย
น.ส.นันทนา กล่าวต่อว่า ดังนั้นตนจึงขอส่งคำร้องดังกล่าวกลับคืนให้นายภัทรพงศ์ ศุภักษร หรือ ทนายอั๋น กลับไปทำหน้าที่ในการรวบรวมภาคประชาชนในการรวบรวมรายชื่อประชาชนเพื่อดำเนินการฟ้องร้อง กกต.ต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ตามมาตรา 157 หรือดำเนินการยื่นต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อฟ้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา 213 โดยใช้สิทธิ์ที่ประชาชนถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพในการจัดการเลือกตั้งไม่เป็นความลับขัดต่อรัฐธรรมนูญ ซึ่งทนายอั๋นรับปากเป็นเจ้าภาพดำเนินการฟ้องร้องในครั้งนี้
น.ส.นันทนา กล่าวอีกว่า นี่คือปัญหาของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ที่ไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนถอดถอนองค์กรอิสระ และนักการเมือง ไม่ว่าจะเป็น สส.หรือ สว. ก็ไม่สามารถที่จะตรวจสอบและถอดถอนองค์กรอิสระได้เช่นกัน แต่งตั้งได้อย่างเดียวแต่ไม่อาจถอดถอนได้ เพราะไม่มีกลไกใดที่จะตรวจสอบ นี่จึงเป็นเหตุผลที่เราจะต้องยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ เพื่อให้กลไกตรวจสอบถ่วงดุลเกิดขึ้นจริงในกระบวนการนิติบัญญัติ คือ สส.และสว.ต้องสามารถตรวจสอบองค์กรอิสระได้ และภาคประชาชนก็ต้องสามารถตรวจสอบ สามารถถอดถอนองค์กรอิสระได้ เพราะในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่มีเครื่องมือใดสามารถทำได้เลย ถือเป็นช่องโหว่ของรัฐธรรมนูญ
“ขณะที่คนร่างรัฐธรรมนูญ 2560 เขียนได้ซับซ้อนจำกัดสิทธิเสรีภาพประชาชนซึ่งจะต้องประกาศหาคนหาย เพราะเราไม่พบคนที่ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ที่ซ่อนอำนาจประชาชนไว้อย่างมิดชิด ไม่ให้อำนาจประชาชนในการตรวจสอบถ่วงดุล ดังนั้นในส่วนของส.ว.ต้องขอยุติกระบวนการตรวจสอบการเลือกตั้งเพียงเท่านี้ และต้องขอโทษประชาชนในการทำหน้าที่ตรงนี้ด้วย เพราะตามกลไกเราไม่สามารถทำได้ เราทำได้แค่ส่งเสียงเท่านั้น”น.ส.นันทนา กล่าว