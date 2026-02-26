วุฒิฯ ถกลับรายงานสอบประวัติ 2 ว่าที่ กกต.ก่อนลงมติ "เปรมศักดิ์” ท้วงเร่งรีบเกินเหตุ หวั่นเกิดวิกฤตศรัทธา

สว.ปิดประชุมลับถกรายงานสอบประวัติ 2 กกต. ก่อนลงมติ ด้าน “เปรมศักดิ์” ท้วงเร่งลงมติ หวั่นเกิดวิกฤตศรัทธา หลังเลือกตั้ง 8 ก.พ.พบความล้มเหลวของการจัดเลือกตั้ง ด้าน “นันทนา” ซัดเลือกตั้งสกปรก ตั้งคำถาม กก.สอบประวัติ สืบความใกล้ชิด พรรคการเมืองหรือไม่ หลัง 2 ว่าที่ กกต.อยู่ในแวดลง ก.คมนาคม
วันนี้(26 ก.พ.) มีการประชุมวุฒิสภา สมัยวิสามัญ โดยนายมงคล สุระสัจจะ ประธานวุฒิสภา เป็นประธานการประชุม ได้พิจารณาเรื่องด่วนให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จำนวน 2 คน คือ นายจิรุตม์ วิศาลวิจิตร อดีตอธิบดีกรมการขนส่งทางบก และ นายมณฑล สุดประเสริฐ อดีตอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง หลังจากที่คณะกรรมาธิการตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรม ที่มี นายกมล รอดคล้าย สว. เป็นประธานกมธ. ได้พิจารณาแล้วเสร็จและนำเสนอรายงานลับให้ที่ประชุมวุฒิสภาพิจารณาก่อนลงมติ
ทั้งนี้ก่อนเข้าสู่การประชุมลับ ได้เปิดโอกาสให้ สว. ได้อภิปรายแสดงความเห็นในส่วนที่เปิดเผยได้ โดยนพ.เปรมศักดิ์ เพียรยุระ สว. อภิปรายขอให้ ที่ประชุมวุฒิสภาทบทวนการลงมติเห็นชอบ กกต. คนใหม่ หลังจากการเลือกตั้ง เมื่อ 8 ก.พ. มีปัญหาต่อกระบวนการจัดการเลือกตั้งหลายประเด็น โดยเฉพาะปัญหาบัตรเขย่ง ความโปร่งใสในการนับคะแนนที่มีปัญหา รวมไปถึง กกต. มีการสื่อสารที่สะท้อนถึงทัศนคติที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง ทำให้ประชาชนคลางแคลงใจและไม่ไว้วางใจ จนกระทบต่อความศรัทธาของ กกต.
“ความเชื่อมั่น กกต. มีเพียง 20% ต่ำสุดในรอบหลายสิบปี ซึ่งผู้เชี่ยวชาญเลือกตั้งบอกให้ทบทวนบทบาทและโครงสร้าง หากสว.เลือกบุคคลเข้าไปเพิ่มอีก อาจทำให้ซ้ำเติมปัญหา อีกทั้งอาจถูกมองว่าไม่รับผิดชอบ ทำกระบวนการตรวจสอบอ่อนแอ แม้สว.จะลงคะแนนตัดสิน แต่ผมมองว่าควรมีข้อเสนอเชิงวิชาการให้กกต.ปรับปรุง รวมถึงเพิ่มการตรวจสอบ ถอดถอนได้หากเกิดความผิดพลาดบกพร่องที่ร้ายแรง” นพ.เปรมศักดิ์ กล่าว
นพ.เปรมศักดิ์ กล่าวต่อว่า ประเทศไม่ต้องการ กกต. ที่ครบองค์ประชุม แต่ต้องการความโปร่งใส ความรับผิดชอบและความเชื่อถือ ขอให้ กกต. ตอบคำถามที่คาใจของประชาชน ทั้งนี้ความชอบธรรมของการเลือกตั้งคือรากฐานมั่นคงของประเทศ หากเลือกตั้งดี มีกกต. ดี จะได้รัฐบาลดี แต่หากกกต.มีปัญหา เลือกตั้งมีปัญหา รัฐบาลจะมีปัญหา ทั้งนี้อย่าให้ความรีบร้อนกลายเป็นรอยร้าวนระยะยาว อย่าให้องค์ประชุมตามกฎหมายต้องแลกกับความไม่ไวว้วางใจ ซึ่งตนมองว่าประเทศอยู่ได้ด้วยกฎมาย แต่ประชาธิปไตยอยู่ได้ด้วยความศรัทธา
ขณะที่ น.ส.นันทนา นันทวโรภาส สว. ตั้งคำถามกับคณะกรรมาธิการตรวจสอบประวัติ กกต. ว่า ได้ตรวจสอบคุณสมบัติบุคคลที่ถูกสรรหามาเป็น กกต. หรือไม่ เพราะบุคคลทั้ง 2 อยู่ในแวดวงของกระทรวงคมนาคม และตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) กกต. กำหนดคุณสมบัติ ในมาตรา 9 (4) ว่าให้เลือกบบุคคลที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ นอกจากนั้นต้องเข้าใจในภารกิจของ กกต. ไม่ตกอยู่ภายใต้อาณัติของพรรคการเมือง ดังนั้นได้ตรวจสอบในประเด็นดังกล่าวด้วยหรือไม่
“การจัดเลือกตังที่ผ่านมา กกต.จัดเลือกั้งไม่เรียบร้อย จนถูกวิจารณ์ว่าเป็นการเลือกตั้งสกปรกที่สุด ดังนั้นขอเรียกร้องจิตสำนึก สว. ให้เคารพต่อประชาชน อย่าทำลายเกียรติของสว. ด้วยการดึงดันลงมติเลือก กกต.ใหม่ และขอให้สว.พิสูจน์ตนเองให้สิ้นสงสัย จากนี้จะไม่ขอสังฆกรรมต่อการเลือกกรรมการองค์กรอิสระใดๆอีก” น.ส.นันทนา กล่าว
ขณะที่สว.กลุ่มสีน้ำเงิน อาทิ นายชินโชติ แสงสังข์ สว. อภิปรายแย้งว่า การกล่าวหา 138สว.คดีฮั้วเลือกสว. ยังเป็นแค่ข้อกล่าวหา ต้องสอบสวน สืบสวน และรอคำสั่งศาลที่จะพิพากษา สว.ไม่ได้เป็นคนเลือกหรือสรรหากกต.ในครั้งนี้ เป็นแค่ผู้พิจารณาจะให้ความเห็นชอบหรือไม่เท่านั้น การพิจารณารายชื่อกกต. มีองค์กรที่สรรหาเสนอชื่อมา มีระดับประธานศาลฎีกา ประธานรัฐสภา ประธานศาลปกครองสูงสุด เป็นผู้ส่งชื่อ 2กกต.มา วันนี้สว.ถูกใส่ร้าย ปากก็ว่า สว.ที่ถูกกล่าวหายังเป็นผู้บริสุทธิ์ แต่สุดท้ายก็แผ่นเสียงตกร่อง กล่าวหาสว.ไม่มีจิตสำนึกในทุกครั้งที่มีการเลือกองค์กรอิสระ ขอให้หยุดใส่ร้าย รอให้มีคำพิพากษาศาลออกมาก่อน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากที่ให้สว.อภิปรายในเนื้อหาส่วนแรกแล้ว ได้เข้าสู่การประชุมลับเพื่อพิจารณารายงานการตรวจสอบประวัติของผู้เสนอชื่อเป็น กกต.