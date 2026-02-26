3 หนุ่ม ภท.รับใบรับรอง สส."สิริพงศ์" รับโผ ครม.ทางสื่อใกล้ความจริง ยังไม่ปิดดีล "กล้าธรรม"

3 หนุ่ม ภท.รับหนังสือรับรอง "สิริพงศ์" รับโผ ครม.ที่ปรากฏทางสื่อใกล้เคียงของจริง เผยยังไม่ปิดดีลพรรคเขียว ไม่กังวลปมเลือกตั้งเป็นโมฆะะ
วันนี้(26ก.พ.) นายภราดร ปริศนานันทกุล พร้อมด้วย นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ สส.พรรคภูมิใจไทย เดินทางมารับหนังสือรับรอง สส.จาก กกต. โดยนายสิริพงศ์ ให้สัมภาษณ์ว่า สส.พรรคภูมิใจไทยนัดที่จะไปรายงานตัวพร้อมกันที่รัฐสภา ในวันที่ 6 มี.ค. แต่เนื่องจากครั้งนี้มี สส.เป็นจำนวนมากก็คุยกันไว้ว่าให้มารับหนังสือรับรองก่อนแล้ววันที่ 6 มี.ค.จึงไปร่วมกับคณะใหญ่ ซึ่งการที่ กกต.รับรองเร็วก็จะทำให้กระบวนการต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาเร็วขึ้น อย่างนายภราดร ก็เป็นรัฐมนตรีที่อยู่ในรัฐบาลก็มีข้อจำกัดที่จำเป็นจะต้องแก้ปัญหา การรับรองเร็วก็จะทำให้สามารถทำอะไรได้สะดวกขึ้น
เมื่อถามว่ามีความกังวลมากหรือไม่เพราะมีเรื่องร้องเรียนที่อาจทำให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะ นายสิริพงศ์ กล่าวว่า เป็นเรื่องของ กกต. ซึ่ง กกต.มีหน้าที่ในการตอบคำถามต่อสังคมในเรื่องนี้ เราเป็นเพียงผู้สมัคร สส.ก็ทำตามภายใต้กติกา
เมื่อถามถึงกระแสการแบ่งเก้าอี้รัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทยมีการพูดคุยกันอย่างไร นายสิริพงศ์ กล่าวว่า ไม่ได้คุยอะไรกัน ท่านนายกเพียงแต่บอกว่าให้พยายามสื่อสารให้เห็นถึงการทำงานของเรา และเน้นเรื่องที่เป็นเรื่องของประชาชนเมื่อรับเรื่องมาแล้วก็ทำหน้าที่ให้เต็มที่
เมื่อถามถึงโผ ครม.ที่ออกมาตามสื่อต่างๆ มีความแม่นมากน้อยแค่ไหน นายสิริพงศ์ กล่าวว่า ถ้าตอบเหมือนท่านพิพัฒน์ ก็ใกล้เคียงมั้งครับ แต่พวกตนไม่ทราบจริงๆ
เมื่อถามว่าเรื่องของดีลร่วมรัฐบาลจะยังมีพรรคสีเขียวเข้ามาหรือไม่ นายสิริพงศ์ กล่าวว่า ยังไม่จบ ต้องรอฟังนายกฯ คนเดียว ท่านนายกฯ เปิดดีลปิดดีลอย่างไรอยู่ที่ท่านเลย ซึ่งที่ประชุมพรรคได้มอบหมายให้นายกฯ และเลขาธิการพรรค ในการเจรจา ดังนั้นจึงขอให้รอฟังจากนายกฯ
ขณะที่พรรคกล้าธรรม นายลุตฟี หะยีอีแต สส.นราธิวาส เขต 1 และ นายยูนัยดี วาบา สส.ปัตตานี เขต 4 เดินทางมารับหนังสือรับรอง ที่สำนักงาน กกต. โดย นายยูนัยดี เปิดเผยเพียงสั้น ๆ ว่าพรรคแจ้งให้รอไปรายงานตัวที่รัฐสภาพร้อมกัน หลังจากที่ กกต. ประกาศรับรอง สส.บัญชีรายชื่อ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่วนกรณีพรรคกล้าธรรมจะร่วมรัฐบาลหรือไม่นั้น ตนเองก็รอฟังข่าวดี เช่นกัน