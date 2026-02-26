xs
xsm
sm
md
lg

สส.ทยอยรับหนังสือรับรองจาก กกต.เพื่อไปรายงานตัวต่อสภาฯ "ธัญธารีย์" โล่งใจ ได้เป็นผู้แทนฯ ต่อ หลังในพื้นที่มีประท้วง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สส.ทยอยเดินทางรับหนังสือรับรองเพื่อไปรายงานตัว หลัง กกต.รับรองผลเลือกตั้งวานนี้ 396 คน "ธัญธารีย์" สส.เขต 6 อุบลฯ บอกโล่งใจ เพราะพื้นที่ของตนมีประท้วง

วันนี้ ( 26 ก.พ.) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)เปิดให้ สส.มารับหนังสือรับรองตั้งแต่เวลา 9.00 น. หลังประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง สส. แบบแบ่งเขตเมื่อวานนี้ 396 คน โดยเช้าวันนี้มี สส.ทยอยเดินทางมารับหนังสือรับรอง คนแรกที่เดินทางมารับเป็นผู้แทนนายชานนท์ ไทยเศรษฐ์ สส.เขต 2 นครสวรรค์ พรรคภูมิใจไทย

จากนั้นนางสาวธัญธารีย์ สันตพันธุ์ สส.เขต 6 อุบลราชธานี พรรคเพื่อไทย เดินทางมารับด้วยตัวเอง น.ส.ธัญธารีย์ กล่าวหลังรับหนังสือรับรองว่า มีความโล่งใจ เพราะพื้นที่ของตนนั้น เป็นเขตที่มีการประท้วงว่ามีความไม่โปร่งใสของเจ้าหน้าที่ ดังนั้นการที่ กกต.ประกาศรับรองถือว่าโล่งใจจะได้ทำหน้าที่ต่อเป็นในสมัยที่ 2 ซึ่งงานที่จะทำก็เป็นการสานต่องานเดิม ส่วนใหญ่เป็นการเป็นปากเป็นเสียงให้คนในพื้นที่ และการพัฒนางานโครงสร้างถนนหนทาง เพราะบ้านตนอยู่ในพื้นที่อีสานใกล้ริมแม่น้ำโขง ซึ่งยังถือว่าขาดแคลนโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงเรื่องแหล่งน้ำ ส่วนงานใหม่ที่อยากจะทำรอบนี้คือการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่

เมื่อถามถึงมุมมองการทำงานของ กกต.ที่ถูกตั้งคำถามว่าเป็นการเร่งรัดรับรองผลการเลือกตั้ง สส. น.ส.ธัญธารี กล่าวว่า เรื่องนี้เชื่อว่าทาง กกต.ได้มีการตรวจสอบเบื้องต้นมาแล้วว่าสามารถรับรองได้ และคิดว่าน่าจะเป็นรูปแบบเหมือนการเลือกตั้งครั้งที่แล้วที่มีการรับรองก่อนแล้วค่อยสอยที่หลัง

ส่วนกรณีกังวลว่าการเลือกตั้งนั้นเป็นโมฆะหรือไม่นั้น ตนมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของหน่วยงานส่วนเราทำหน้าที่เป็น สส.ปัจจุบันไป มิฉะนั้นเราก็จะเดินหน้าไม่ได้

สำนักงาน กกต.จะเปิดให้ว่าที่ สส.มารับหนังสือรับรองการได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ และวันที่ 2 – 6 มีนาคม ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 นาฬิกา ที่ชั้น 2 ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และในกรณีที่ผู้สมัครไม่สามารถมารับหนังสือรับรองได้ด้วยตัวเอง ให้ทำหนังสือมอบอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจมาด้วย













สส.ทยอยรับหนังสือรับรองจาก กกต.เพื่อไปรายงานตัวต่อสภาฯ "ธัญธารีย์" โล่งใจ ได้เป็นผู้แทนฯ ต่อ หลังในพื้นที่มีประท้วง
สส.ทยอยรับหนังสือรับรองจาก กกต.เพื่อไปรายงานตัวต่อสภาฯ "ธัญธารีย์" โล่งใจ ได้เป็นผู้แทนฯ ต่อ หลังในพื้นที่มีประท้วง
สส.ทยอยรับหนังสือรับรองจาก กกต.เพื่อไปรายงานตัวต่อสภาฯ "ธัญธารีย์" โล่งใจ ได้เป็นผู้แทนฯ ต่อ หลังในพื้นที่มีประท้วง
สส.ทยอยรับหนังสือรับรองจาก กกต.เพื่อไปรายงานตัวต่อสภาฯ "ธัญธารีย์" โล่งใจ ได้เป็นผู้แทนฯ ต่อ หลังในพื้นที่มีประท้วง
สส.ทยอยรับหนังสือรับรองจาก กกต.เพื่อไปรายงานตัวต่อสภาฯ "ธัญธารีย์" โล่งใจ ได้เป็นผู้แทนฯ ต่อ หลังในพื้นที่มีประท้วง
+2