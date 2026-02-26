สส.ทยอยรับหนังสือรับรองจาก กกต.เพื่อไปรายงานตัวต่อสภาฯ "ธัญธารีย์" โล่งใจ ได้เป็นผู้แทนฯ ต่อ หลังในพื้นที่มีประท้วง

สส.ทยอยเดินทางรับหนังสือรับรองเพื่อไปรายงานตัว หลัง กกต.รับรองผลเลือกตั้งวานนี้ 396 คน "ธัญธารีย์" สส.เขต 6 อุบลฯ บอกโล่งใจ เพราะพื้นที่ของตนมีประท้วง
วันนี้ ( 26 ก.พ.) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)เปิดให้ สส.มารับหนังสือรับรองตั้งแต่เวลา 9.00 น. หลังประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง สส. แบบแบ่งเขตเมื่อวานนี้ 396 คน โดยเช้าวันนี้มี สส.ทยอยเดินทางมารับหนังสือรับรอง คนแรกที่เดินทางมารับเป็นผู้แทนนายชานนท์ ไทยเศรษฐ์ สส.เขต 2 นครสวรรค์ พรรคภูมิใจไทย
จากนั้นนางสาวธัญธารีย์ สันตพันธุ์ สส.เขต 6 อุบลราชธานี พรรคเพื่อไทย เดินทางมารับด้วยตัวเอง น.ส.ธัญธารีย์ กล่าวหลังรับหนังสือรับรองว่า มีความโล่งใจ เพราะพื้นที่ของตนนั้น เป็นเขตที่มีการประท้วงว่ามีความไม่โปร่งใสของเจ้าหน้าที่ ดังนั้นการที่ กกต.ประกาศรับรองถือว่าโล่งใจจะได้ทำหน้าที่ต่อเป็นในสมัยที่ 2 ซึ่งงานที่จะทำก็เป็นการสานต่องานเดิม ส่วนใหญ่เป็นการเป็นปากเป็นเสียงให้คนในพื้นที่ และการพัฒนางานโครงสร้างถนนหนทาง เพราะบ้านตนอยู่ในพื้นที่อีสานใกล้ริมแม่น้ำโขง ซึ่งยังถือว่าขาดแคลนโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงเรื่องแหล่งน้ำ ส่วนงานใหม่ที่อยากจะทำรอบนี้คือการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่
เมื่อถามถึงมุมมองการทำงานของ กกต.ที่ถูกตั้งคำถามว่าเป็นการเร่งรัดรับรองผลการเลือกตั้ง สส. น.ส.ธัญธารี กล่าวว่า เรื่องนี้เชื่อว่าทาง กกต.ได้มีการตรวจสอบเบื้องต้นมาแล้วว่าสามารถรับรองได้ และคิดว่าน่าจะเป็นรูปแบบเหมือนการเลือกตั้งครั้งที่แล้วที่มีการรับรองก่อนแล้วค่อยสอยที่หลัง
ส่วนกรณีกังวลว่าการเลือกตั้งนั้นเป็นโมฆะหรือไม่นั้น ตนมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของหน่วยงานส่วนเราทำหน้าที่เป็น สส.ปัจจุบันไป มิฉะนั้นเราก็จะเดินหน้าไม่ได้
สำนักงาน กกต.จะเปิดให้ว่าที่ สส.มารับหนังสือรับรองการได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ และวันที่ 2 – 6 มีนาคม ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 นาฬิกา ที่ชั้น 2 ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และในกรณีที่ผู้สมัครไม่สามารถมารับหนังสือรับรองได้ด้วยตัวเอง ให้ทำหนังสือมอบอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจมาด้วย