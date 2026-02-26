มาคนแรก! "สุชาดา" สส.ภท.ชัยภูมิ รอรายงานตัวแต่เช้า เหตุต้องพาลูกไปรับวัคซีน-เดินทางต่างประเทศ

"สุชาดา ซาง แทนทรัพย์" สส.ชัยภูมิ พรรคภูมิใจไทย มาสภาแต่เช้า รายงานตัวคนแรก ก่อนพาลูก 2 เดือนไปรับวัคซีน แล้วเดินทางไปต่างประเทศวันนี้ ลั่นพร้อมทำงานเป็น สส.หญิง ผลักดันปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน-ราคาเกษตร
เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 26 ก.พ. 2569 ที่อาคารรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎรเปิดรายงานตัว สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 27 เป็นวันแรก โดยมี น.ส.สุชาดา ซาง แทนทรัพย์ สส.ชัยภูมิ พรรคภูมิใจไทย มารอรายรายงานเป็นคนแรกตั้งแต่เวลา 08.20 น.เนื่องจากคณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.) จะเริ่มออกใบรับรอง สส.อย่างเป็นทางการเวลา 09.00 น.
ทั้งนี้ น.ส.สุชาดาเปิดเผยว่า วันนี้ตั้งใจมารายงานตัวแต่เช้า เพราะวันนี้ต้องเดินทางไปทำงานต่างประเทศ จึงเดินทางมารายงานตัว สส.ให้เรียบร้อยก่อน และในช่วงบ่ายต้องพาลูกอายุ 2 เดือนไปรับวัคซีนในตอนบ่ายด้วย
น.ส.สุชาดา กล่าวว่า ตนมีความตั้งใจทำงานในสภาผู้แทนราษฎร เพราะมีหลายปัญหาในพื้นที่เขต 4 จ.ชัยภูมิ เช่นโครงสร้างพื้นฐานที่ยังไม่ได้รับการพัฒนามานานกว่า 30 ปี จะเป็นหนึ่งเรื่องที่จะตั้งกระทู้หารือ เพื่อทำให้เกอดประโยชน์แก่พื้นที่ ขณะเดียวกันก็จะผลักดันประเด็นสินค้าทางการเกษตรด้วย ซึ่งใน จ.ชัยภูมิ ประชาชน 70% มีอาชีพเกษตรกรรม มากกว่างานบริการ หรืออื่นๆ จึงตั้งใจ จะใช้ประสบการณ์การทำงานในกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการอุดมศึกษาฯ และกระทรวงดีอี นำความรู้ที่มีในแต่ละกระทรวงมาผลักดันให้ประชาชนมีอาชีพมีรายได้
เมื่อถามว่าบทบาทการทำงานในสภาในฐานะ สส.หญิง น.ส.สุชาดา กล่าวว่าไม่ว่าจะเพศใด ไม่ได้เป็นปัญหาหรืออุปสรรคต่อความตั้งใจในการทำงานขับเคลื่อน โดยตนเองได้ทำงานในกระทรวงอุตสาหกรรมตั้งแต่อายุ 26 ปี ได้เห็นสัดส่วนการทำงานในสภาของผู้หญิง ที่ผู้หญิงนั่งทำงานแถวหน้าน้อย แต่ปัจจุบันเห็นว่า สส.หญิง ที่สามารถทำงานได้มีมากมาย มีบทบาทในการทำงานขับเคลื่อน
ทั้งนี้ น.ส.สุชาดา ปฏิเสธที่จะให้ความเห็นเกี่ยวกับบุคคลที่เหมาะสมกับตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎร เพียงแต่กล่าวว่าให้ถามผู้ใหญ่ในพรรคภูมิใจไทย