ภท.ประชุม 192 ส.ส.ครั้งแรกที่บุรีรัมย์ 8-9 มี.ค. เคาะพรรคไหนร่วมรบ. ทำนโยบายสะท้อนความต้องการปชช.

8-9 มี.ค.นี้ ภท.นัดประชุม 192 ส.ส.ครั้งแรกที่ บุรีรัมย์ เตรียม “เคาะ” เลือกพรรคไหน ร่วมจัดตั้งรัฐบาล และสะท้อนความต้องการปชช.จัดทำนโยบายเพื่อแถลงต่อรัฐสภา
วันนี้ (25ก.พ.) รายงานข่าวแจ้งว่า ระหว่างวันที่ 8-9 มีนาคมนี้ พรรคภูมิใจไทยเตรียมจัดประชุมสัมมนา ส.ส.ของพรรคอย่างเป็นทางการครั้งแรก ที่ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์
การประชุมครั้งนี้นำโดยนาย อนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย พร้อมด้วย นายไชยชนก ชิดชอบ เลขาธิการพรรค, นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี, นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ และ นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ แคนดิเดตรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ รวมถึง ส.ส.ของพรรคทั้ง 192 คน เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง
สาระสำคัญของการสัมมนาครั้งนี้ นอกจากเป็นการกำหนดทิศทางการทำงานของ ส.ส.ในฐานะแกนนำรัฐบาลแล้ว หัวหน้าพรรคจะนำเสนอข้อมูลสะท้อนความต้องการของประชาชนจากทั่วประเทศ ให้ที่ประชุมรับทราบอย่างรอบด้าน เพื่อกำหนดกรอบนโยบายและลำดับความเร่งด่วนในการบริหารประเทศเพื่อนำแถลงนโยบายต่อรัฐสภา
ขณะเดียวกัน จะเปิดโอกาสให้ ส.ส.แต่ละพื้นที่สะท้อนปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขตเลือกตั้งของตนเอง เสนอต่อคณะกรรมการบริหารพรรค เพื่อรวบรวมเป็นข้อสรุปเชิงนโยบาย และใช้เป็นฐานประกอบการตัดสินใจทางการเมือง
ไฮไลต์สำคัญอยู่ที่การประกาศความชัดเจน และมีมติจัดตั้งรัฐบาล โดยจะเลือกพรรคการเมืองต่าง ๆมาร่วมรัฐบาล โดยคณะกรรมการบริหารพรรคจะรับฟังความเห็นจาก ส.ส. ก่อนพิจารณามีมติในทิศทางเดียวกัน เพื่อเดินหน้าเจรจาจัดตั้งรัฐบาลอย่างเป็นทางการ