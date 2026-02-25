เปิดชื่อ 396 สส.เขต กกต.ย้ำหากพบหลักฐานเลือกตั้งไม่สุจริตพร้อมส่งศาลฟันเพิกถอนสิทธิ

กกต.ประกาศรับรองผลเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 396 เขตเลือกตั้งแล้ว ยันหลังประกาศหากพบหลักฐานอันควรเชื่อได้รับเลือกตั้งมาโดยไม่สุจริตพร้อมส่งศาลฎีกาฟันเพิกถอนสิทธิ์
วันนี้ (25ก.พ.) คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ประชุมพิจารณา ตามมาตรา 127 พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง สส. พ.ศ. 2561 ที่บัญญัติว่า ในการเลือกตั้งทั่วไป ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการเลือกตั้ง สส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้งได้ เมื่อตรวจสอบ เบื้องต้นแล้วมีเหตุอันควรเชื่อว่า ผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และมีจำนวนไม่น้อย กว่าร้อยละ 95 ของเขตเลือกตั้งทั้งหมด ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งต้องตรวจสอบเบื้องต้น และประกาศผลการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จโดยเร็ว แต่ต้องไม่ช้ากว่า 60 วันนับแต่วันเลือกตั้ง" และได้มีมติประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็น สส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จำนวน 396 คน
โดยให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง สส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็น สส. ตามประกาศดังกล่าว รับหนังสือรับรองการได้รับเลือกตั้ง เป็น สส. ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 09.00-16.30 น. วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 และวันที่ 2 - 6 มีนาคม 2569 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 นาฬิกา ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
ในกรณีที่ผู้สมัครไม่สามารถมารับหนังสือรับรองได้ด้วยตัวเอง ให้ทำหนังสือมอบอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ มาในวันดังกล่าวด้วย
ทั้งนี้ ภายหลังประกาศผลการเลือกตั้งแล้ว ถ้ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า ผู้สมัคร หรือผู้ใดกระทำการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง หรือรู้เห็นกับการกระทำของบุคคลอื่น ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาเพื่อสั่งให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้น
สำหรับการประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกตั้ง สส. แบบบัญชีรายชื่อและ สส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง (ที่ยังไม่ประกาศ อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการ การเลือกตั้ง
ส่วน สส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ที่ยังไม่ประกาศผลการเลือกตั้ง จำนวน 4 เขตเลือกตั้งได้แก่
สส. จังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 1
สส. จังหวัดสุพรรณบุรี เขตเลือกตั้งที่ 2
สส. จังหวัดจันทบุรี เขตเลือกตั้งที่ 1
สส. จังหวัดจันทบุรี เขตเลือกตั้งที่ 2
เนื่องจากอยู่ระหว่างการดำเนินการนับคะแนนใหม่ตามมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ทั้งที่สำนักงานกกต.ได้จัดเตรียมสถานที่ห้องประชุม 201 ไว้รองรับสสที่จะเดินทางมารับหนังสือรับรองในวันพรุ่งนี้แล้ว