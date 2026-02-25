เลขาสภาฯตรวจความเรียบร้อยสถานที่รายงานตัวสส.ใหม่ พร้อม80%ติดแค่บัตรประจำตัว ขอกรอกข้อมูลล่วงหน้า

“เลขาสภาฯ” ตรวจความเรียบร้อยสถานที่รับรายงานตัวสส.ใหม่ หลังกกต.รับรองสส. 396 คน ยันพร้อมแล้ว 80 % ติดขัดแค่บัตรประจำตัวสส. พร้อมอำนวยความสะดวกจัดคิวเข้ารายงานตัวรอบละ 40 คน -ขอความร่วมมือสส. กรอกข้อมูลผ่านระบบ e-form ล่วงหน้า
เมื่อวันที่ (25 ก.พ.) เวลา 14.00 น.ที่รัฐสภา นายศิโรจน์ แพทย์พันธุ์ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พร้อมเจ้าหน้าที่ และคณะ เดินตรวจสอบความเรียบร้อย เช็คอุปกรณ์ต่างๆ ที่ห้องประชุมชั้น B1 เตรียมความพร้อมรับรายงานตัวสส.แบบแบ่งเขต ชุดที่ 27 ที่จะเข้ารายงานตัว ในวันที่ 26 ก.พ.นี้ ภายหลังคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)ประกาศรับรอง สส.จำนวน 396 เขตเลือกตั้ง
นายศิโรจน์ ให้สัมภาษณ์ว่า สำนักงานเลขาฯ ได้เตรียมการเพื่อรองรับการรายงานตัวของ สส. ที่ได้รับการรับรองจาก กกต. โดยสภาฯจะเปิดให้รายงานตัวเริ่มตั้งแต่วันที่ 26 ก.พ. เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 08.30น. -16.30น. รวมถึงวันเสาร์ วันอาทิตย์ ด้วย ส่วนจะเปิดรับรายงานตัวกี่วันนั้น ต้องดูกกต.จะให้การรับรองสส.บัญชีรายชื่อเมื่อใด หากยังไม่รับรอง แต่มีสส.เขตมารายงานตัวครบแล้ว ก็อาจหยุดการรายงานตัวไว้ก่อน ซึ่งขณะที่สถานที่และระบบต่างๆ พร้อมแล้ว 80 % มีอุปสรรคเล็กน้อยที่พบคือเรื่อง บัตรประจำตัว สส.ที่กำลังเร่งประสานให้เสร็จทันกำหนด หากไม่ทันในวันแรกจะดำเนินการจัดส่งตามไปให้ในภายหลัง
เลขาธิการสภาฯ กล่าวต่อว่า นอกจากนั้นยังมีการจัดห้องรับรองไว้ให้สมาชิกที่มารายงานตัว เพื่อลดความแออัด กรณีที่ สส. เดินทางมาเป็นกลุ่มใหญ่ หรือมาเป็นพรรค โดยจะแบ่งการเข้ารายงานตัวเป็นรอบ รอบละประมาณ 40 คน ทั้งนี้ตนขอความร่วมมือให้ สส. กรอกข้อมูลผ่านระบบ e-form ล่วงหน้า เพื่อความรวดเร็วในการตรวจสอบข้อมูล
นอกจากนี้ฝ่ายรักษาความปลอดภัยได้จัดเตรียมพื้นที่จอดรถไว้รองรับ บริเวณด้านหน้าของชั้น B1 และ B2 ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก และนำทาง สส.จากจุดจอดรถไปยังสถานที่รายงานตัว เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับ สส.ใหม่
ส่วนขั้นตอนการเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรนัดแรก เพื่อเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรนั้น ต้องดูว่ากกต.จะประกาศรับรอง สส.ได้เกินกว่า95% เมื่อใด หากครบตามกำหนดสภาฯจะประสานสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี(ครม.)ให้นายกรัฐมนตรีนำเรื่องขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อขอเปิดประชุมสภาฯนัดแรกภายใน 15วัน ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา121 ส่วนผู้ทำหน้าที่เป็นประธานสภาฯชั่วคราว ในวันโหวตเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรนั้น จะเลือกจากสส.ที่มีอาวุโสสูงสุด ที่อยู่ในห้องประชุมในวันดังกล่าว