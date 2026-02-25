นายกฯ ยันคลังอาวุธ ตชด.ระเบิดแค่อุบัติเหตุทางเทคนิค ไร้วินาศกรรม ไม่เชื่อมโยงสถานการณ์ชายแดน

"อนุทิน" ยันคลังอาวุธ ตชด.21 ระเบิดเป็นแค่อุบัติเหตุทางเทคนิค ไร้วินาศกรรม ไม่เชื่อมโยงสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา สั่งคุมเข้มยุทธภัณฑ์ไม่ให้เกิดซ้ำรอย เด้งตัวออกจากโพเดียม หลังสื่อซักพบ ผบ.ทบ.คุยอัปเดตเก้าอี้ รมว.กลาโหมด้วยหรือไม่
เมื่อเวลา 12.00 น.วันที่ 25 ก.พ. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงเหตุคลังอาวุธ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21 จังหวัดสุรินทร์ระเบิดว่า ได้รับรายงานว่าไม่ใช่วินาศกรรม แต่เป็นอุบัติเหตุทางเทคนิค โดยจะให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นผู้แถลงรายละเอียด
อย่างไรก็ตามเมื่อมีเหตุแบบนี้ เรื่องของการเก็บยุทธภัณฑ์ ทั้งหลายต้องเริ่มเรื่องการควบคุมดูแลไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีก และยืนยันว่าไม่มีการเชื่อมโยงกับสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา
ผู้สื่อข่าวถามว่า ความกังวลของประชาชนในพื้นที่ที่กังวลเกี่ยวกับการอพยพ นายอนุทินกล่าวว่า เป็นเรื่องของความปลอดภัย เนื่องจากอยู่ใกล้คลังอาวุธ และกังวลว่าจะได้รับอันตราย จึงต้องอพยพไปในพื้นที่ปลอดภัย ซึ่งเป็นแผนเผชิญเหตุที่ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเตรียมการไว้อยู่แล้ว และ ขณะนี้สถานการณ์อยู่ภายใต้การควบคุม
เมื่อถามถึงการพูดคุยกับหน่วยงานด้านความมั่นคงวานนี้ 24 ก.พ.นี้ มีการรายงานอะไรอย่างไร นายอนุทิน กล่าวว่า เนื่องจากตนไม่ได้พบกับ พลเอก พนา แคล้วปลอดทุกข์ ผู้บัญชาการทหารบก มาระยะหนึ่งแล้ว เมื่อได้พบกัน จึงเชิญมาหารืออัปเดตสถานการณ์ ซึ่งทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และได้เชิญ พล.อ. ชัยพฤกษ์ ด้วงประพัฒน์ เสนาธิการทหารบกมาด้วย เพราะทำงานกันด้วยความคุ้นเคย จึงอยากให้เป็นเนื้อเดียวกันที่สุด ซึ่งได้รับคำยืนยันจากผู้บัญชาการทหารบกว่ากองทัพมีความพร้อมที่จะดูแลพื้นแผ่นดินและอธิปไตย และตนก็ยังยืนยันว่ารัฐบาลยังคงสนับสนุนภารกิจของ กองทัพอย่างเต็มที่
เมื่อถามว่าการคุยกับผู้บัญชาการทหารทหารบก ได้มีการอัปเดตเรื่องเก้าอี้กระทรวงกลาโหมหรือไม่ นายกรัฐมนตรี ไม่ตอบคำถามพร้อมเดินออกจากโพเดียม เพื่อขึ้นรถเดิน ทางออกจากสำนักงานตำรวจ แห่งชาติทันที