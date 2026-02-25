xs
สภาฉุกละหุกเตรียมสถานที่​รับ สส.ใหม่รายงานตัว หลังมีข่าว กกต.ประกาศรับรองผลวันนี้ จากเดิมบอก 15 มี.ค.​

โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สภาเร่งเตรียมสถานที่​รับรายงานตัว สส.ใหม่​ หลังกระแสข่าวรับรองผล​ 25 ก.พ. ทำเจ้าหน้าที่เตรียมงานฉุกละหุก​ เหตุก่อนหน้านี้ประสาน กกต.บอกจะรับรอง​ 15 มี.ค.​

วันนี้ (25 ก.พ.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้เตรียมจัดสถานที่สำหรับให้ สส.ใหม่รายงานตัว โดยใช้อาคารรัฐสภาชั้น​ B1 หลังจากที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง ​(กกต.) รับรองผล​ ที่มีรายงานว่า กกต.จะประกาศรับรองในวันนี้ (25 ก.พ.) เจ้าหน้าที่สภาทยอยจัดเตรียมสถานที่​ ตั้งโต๊ะและอุปกรณ์​คอมพิวเตอร์ ​สำหรับการรายงานตัว ​สส.ทั้งระบบเขตและบัญชีรายชื่อ​ เพราะหาก กกต.ประกาศรับรองจริงในวันนี้บรรดา สส.​ใหม่​จะต้องไปรับใบ​รับรอง​ที่สำนักงาน​ กกต.​ เพื่อมารายงานตัวที่รัฐสภา​ ในวันที่ 26 ก.พ.

ทั้งนี้ มีรายงานข่าวว่า แม้ทางสภาจะยืนยันถึงความพร้อม แต่เกิดปัญหาความฉุกละหุก เนื่องจากการประสานกับ กกต.ตลอดเวลา ว่า จะรับรอง สส.เมื่อใด​ ซึ่งทาง กกต.ยืนยันว่า เป็นวันที่​ 15 มี.ค.ทำให้สภายังไม่ได้เตรียมสถานที่ แต่เมื่อข่าวออกมาว่าจะมีการรับรองในวันที่​ 25 ก.พ.และ สส.จะต้องมารายงานตัวในวันที่​ 26 ก.พ. ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเร่งรีบจัดสถานที่​ ซึ่งจะเสร็จสมบูรณ์ในคืนวันนี้ อย่างไรก็ตาม ยังไม่ได้รับการยืนยันจาก กกต.อย่างเป็นทางการว่าจะรับรองผลในวันนี้หรือไม่​

