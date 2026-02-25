สภาเร่งเตรียมสถานที่รับรายงานตัว สส.ใหม่ หลังกระแสข่าวรับรองผล 25 ก.พ. ทำเจ้าหน้าที่เตรียมงานฉุกละหุก เหตุก่อนหน้านี้ประสาน กกต.บอกจะรับรอง 15 มี.ค.
วันนี้ (25 ก.พ.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้เตรียมจัดสถานที่สำหรับให้ สส.ใหม่รายงานตัว โดยใช้อาคารรัฐสภาชั้น B1 หลังจากที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) รับรองผล ที่มีรายงานว่า กกต.จะประกาศรับรองในวันนี้ (25 ก.พ.) เจ้าหน้าที่สภาทยอยจัดเตรียมสถานที่ ตั้งโต๊ะและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สำหรับการรายงานตัว สส.ทั้งระบบเขตและบัญชีรายชื่อ เพราะหาก กกต.ประกาศรับรองจริงในวันนี้บรรดา สส.ใหม่จะต้องไปรับใบรับรองที่สำนักงาน กกต. เพื่อมารายงานตัวที่รัฐสภา ในวันที่ 26 ก.พ.
ทั้งนี้ มีรายงานข่าวว่า แม้ทางสภาจะยืนยันถึงความพร้อม แต่เกิดปัญหาความฉุกละหุก เนื่องจากการประสานกับ กกต.ตลอดเวลา ว่า จะรับรอง สส.เมื่อใด ซึ่งทาง กกต.ยืนยันว่า เป็นวันที่ 15 มี.ค.ทำให้สภายังไม่ได้เตรียมสถานที่ แต่เมื่อข่าวออกมาว่าจะมีการรับรองในวันที่ 25 ก.พ.และ สส.จะต้องมารายงานตัวในวันที่ 26 ก.พ. ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเร่งรีบจัดสถานที่ ซึ่งจะเสร็จสมบูรณ์ในคืนวันนี้ อย่างไรก็ตาม ยังไม่ได้รับการยืนยันจาก กกต.อย่างเป็นทางการว่าจะรับรองผลในวันนี้หรือไม่