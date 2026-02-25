ภท.จ่อเปิดตัว “พรรคปลัดตุ๋ม” ร่วมรัฐบาลเพิ่มอีก 1 เสียง ได้ สส.หนุน “อนุทิน” รวมแล้ว 292 ที่นั่ง

“ภูมิใจไทย” เตรียมเปิดตัว “โอกาสใหม่” ร่วมรัฐบาลอีก 1 เสียง พร้อมโชว์ตัว “พลังประชารัฐ” 5 เสียง ทำเสียงหนุนถึง 292 เสียงแล้ว
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันพรุ่งนี้ (26 ก.พ.) เวลา 11.00 น. พรรคภูมิใจไทย เตรียมเปิดตัวพรรคร่วมรัฐบาลที่จะสนับสนุนนายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นนายกรัฐมนตรี ได้แก่ พรรคพลังประชารัฐ จำนวน 5 เสียง นำโดย นางสาวตรีนุช เทียนทอง หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ และ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ หัวหน้าพรรคโอกาสใหม่ จำนวน 1 เสียง
ขณะนี้มีพรรคการเมืองที่ประสงค์จะลงมติให้ นายอนุทิน เป็นนายกรัฐมนตรี รวมแล้วทั้งสิ้น 292 เสียง ประกอบด้วย พรรคภูมิใจไทย 192 เสียง พรรคเพื่อไทย 75 เสียง ประกอบร่างกับพรรคเล็ก ได้แก่ พรรคพลังประชารัฐ 5 เสียง พรรคประชาชาติ 5 เสียง พรรคเศรษฐกิจ 3 เสียง พรรคเพื่อชาติไทย และพรรคไทยสร้างไทย พรรคละ 2 เสียง ส่วนพรรคใหม่ พรรครวมใจไทย พรรคไทยทรัพย์ทวี พรรครวมพลังประชาชน พรรคมิติใหม่ พรรคประชาธิปไตยใหม่ พรรคทางเลือกใหม่ พรรคโอกาสใหม่ พรรคละ 1 เสียง