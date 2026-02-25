สื่อเฝ้าลุ้น กกต.ปล่อยผี สส.เขตล็อตแรก จนท.เตรียมสถานที่รับใบรับรองแล้ว

สื่อเฝ้ารอผลที่ประชุม กกต.ประกาศรับรอง สส.ก่อน ล็อตแรกวันนี้ พบเจ้าหน้าที่เตรียมสถานที่รับใบรับรอง สส.แล้ว พร้อมให้หนังสือรับรองพรุ่งนี้ทันที
วันนี้ (25 ก.พ.) ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ช่วงเช้าวันนี้ มีสื่อมวลชนจำนวนมากมารอผลการประชุม กกต. ที่จะมีการประชุมเพื่อพิจารณารับรองผลการเลือกตั้ง สส. โดย นายณรงค์ กลั่นวารินทร์ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นัดประชุมในเวลา 10.00 น. เพื่อพิจารณาประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง สส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 396 เขตเลือกตั้ง ประกอบกับสำนักงานได้ให้เจ้าหน้าที่จัดเตรียมสถานที่ในการรับใบรับรอง สส.แล้ว ที่ห้องประชุม 201 ที่จะสามารถเปิดใช้ เป็นห้องรับใบรับรองได้ในวันพรุ่งนี้ (26 ก.พ.)
ตามที่มีรายงานก่อนหน้านี้ ว่า กกต.ด้านสืบสวนสอบสวนจะนำเสนอรายงานผลการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนให้ที่ประชุมพิจารณาควบคู่ด้วย เพื่อให้พิจารณาว่าจะสามารถประกาศรับรองผลเลือกตั้ง สส.แบบแบ่งเขตได้จำนวนเท่าใด จากทั้งหมด 400 เขตเลือกตั้ง โดยจะยังคงเหลือในส่วนของบางเขตเลือกตั้ง และ สส.แบบบัญชีรายชื่อ 100 คน ที่ กกต.สั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่ หรือนับคะแนนใหม่ ซึ่ง กกต.ให้นโยบายกับทางสำนักงาน ว่าให้ดำเนินการในส่วนนี้ให้แล้วเสร็จทั้งหมดภายในวันที่ 1 มี.ค. และคาดว่า จะสามารถประกาศรับรองผลเลือกตั้ง สส.แบบบัญชีรายชื่อ 100 คน ในต้นเดือนหน้า