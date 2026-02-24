เปิด 4 เขตเลือกตั้งจ่อยังไม่รับรอง จันทบุรีเจอไป 2 เขต พ่วง 100 ปาร์ตี้ลิสต์ เหตุสั่งลงคะแนน-นับใหม่

เปิด 4 เขตเลือกตั้ง จ่อยังไม่ประกาศรับรอง มีทั้งที่ พะเยา สุพรรณบุรี และจันทบุรี ถึง 2 เขต พ่วงบัญชีรายชื่อ 100 คน เหตุมีสั่งลงคะแนนใหม่ และนับคะแนนใหม่
วันนี้ (24 ก.พ.) ผู้สื่อข่าวรายงานกรณี กกต. เตรียมจะประกาศรับรองผล สส.แบบแบ่งเขต โดยสำนักงานจะเสนอให้ กกต.พิจารณา รวม 396 เขตเลือกตั้งนั้น มีรายงานว่า ในส่วน 4 เขตที่เหลือ ที่คาดว่า จะยังไม่ประกาศ เนื่องจากว่าอยู่ระหว่างที่กกต.สั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่ และนับคะแนนใหม่ ประกอบด้วย จ.พะเยา เขตเลือกตั้งที่ 1 หน่วยเลือกตั้งที่ 6 จ.สุพรรณบุรี เขตเลือกตั้งที่ 2 หน่วยเลือกตั้งที่ 1 และหน่วยเลือกตั้งที่ 4 จ.จันทบุรี เขตเลือกตั้งที่ 1 หน่วยเลือกตั้งที่ 6 และเขตเลือกตั้งที่ 2 หน่วยเลือกตั้งที่ 8
ในส่วนของสส.แบบบัญชีรายชื่อ 100 คนนั้น กกต.จะต้องรอผลการนับคะแนนใหม่ ใน 16 หน่วยเลือกตั้ง 10 จังหวัด ซึ่งจะนับคะแนนใหม่ ในวันที่ 26 ก.พ. และ 1 มี.ค. ประกอบด้วย
จ.พะเยา เขตเลือกตั้งที่ 1 หน่วยเลือกตั้งที่ 6
จ.ประจวบคีรีขันธ์ เขตเลือกตั้งที่ 1 หน่วยเลือกตั้งที่ 2 และ 8
จ.เพชรบูรณ์ เขตเลือกตั้งที่ 1 หน่วยเลือกตั้งที่ 1 และเขตเลือกตั้งที่ 4 หน่วยเลือกตั้งที่ 2
จ.กำแพงเพชร เขตเลือกตั้งที่ 1 หน่วยเลือกตั้งที่ 8 และ 14
จ.สกลนคร เขตเลือกตั้งที่ 1 หน่วยเลือกตั้งที่ 32
จ.สุพรรณบุรี เขตเลือกตั้งที่ 1 หน่วยเลือกตั้งที่ 11 เขตเลือกตั้งที่ 2 หน่วยเลือกตั้งที่ 1 และ 4
จ.จันทบุรี เขตเลือกตั้งที่ 1 หน่วยเลือกตั้งที่ 6 และเขตเลือกตั้งที่ 2 หน่วยเลือกตั้งที่ 8
กรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 6 หน่วยเลือกตั้งที่ 74
จ.ตรัง เขตเลือกตั้งที่ 4 หน่วยเลือกตั้งที่ 18
และสมุทรสาคร เขตเลือกตั้งที่ 3 หน่วยเลือกตั้งที่ 33
ทั้งนี้ หลังจากนับคะแนนเสร็จแล้ว กกต. จะมีการพิจารณาเรื่องการประกาศรับรองผล ในส่วนที่เหลือนี้ ในช่วงต้นเดือน มี.ค. เพื่อให้ได้ สส.ครบ 500 คน จากนั้น ภายใน 15 วัน หลังประกาศรับรอง คาดว่า จะมีการประชุมเปิดสภาเพื่อเลือกประธานรัฐสภา