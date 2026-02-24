“นครบาล 80 สน.” ค้าน! ร่างข้อบัญญัติ กทม. ให้อำนาจเทศกิจ จัดระเบียบจอดรถฯ “เก็บค่าจอดรถ” พ่วง “ค่าปรับห้ามจอด” ยันซ้ำซ้อน จร.

“นครบาล 80 สน.” ค้าน! ร่างข้อบัญญัติ ให้อำนาจ เทศกิจ กทม. “จัดเก็บค่าจอดรถ” พ่วง “ค่าปรับที่ห้ามจอด” ตาม พ.ร.บ.จัดระเบียบการจอดรถในเขตท้องถิ่น พ.ศ. 2562 หลังให้ความเห็นสองรอบ ย้ำ! หน้าที่ทับซ้อน “จราจร” โดยไม่จําเป็น หวั่นประชาชนสับสน แถมส่งผลการจราจรในภาพรวม ด้าน “ฝ่ายกฎหมายมหาดไทย” แนะ กทม. ส่ง “นายกรัฐมนตรี-มท.1” ผู้รักษาการ กม. ทั้ง 2 ฉบับ “หักคอ” ให้ได้ข้อยุติ ก่อนประกาศใช้
วันนี้ (24 ก.พ.) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการบังคับการตามมาตรา 9 ว่าด้วยอำนาจ กรุงเทพมหานคร ออกข้อบัญญัติในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจอดรถ และการบังคับการ กับการจอดรถในที่ห้ามจอด แห่งพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) จัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร (กทม.)
ล่าสุด พบว่า คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย คณะที่ 1 ให้ความเห็น หลัง กทม.ขอหารือ ว่า ตามมาตรา 9 วรรคห้า แห่ง พ.ร.บ.จัดระเบียบการจอดรถในเขต อปท. พ.ศ. 2562 บัญญัติว่า
“ในการตราข้อบัญญัติท้องถิ่นตามมาตรานี้ ให้ อปท.หารือกับหัวหน้าหน่วยงานของเจ้าพนักงานจราจร หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก ที่มีอํานาจในเขตของ อปท.นั้น เพื่อวางหลักเกณฑ์ การใช้อํานาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ. นี้ให้สอดคล้องและไม่ซ้ำซ้อนกัน”
ซึ่งจะเห็นได้ว่า กฎหมายกําหนดให้ต้อง “หารือ" กับหัวหน้าหน่วยงานของเจ้าพนักงานจราจร เพื่อให้การใช้อําานาจ สอดคล้องและไม่ช้าซ้อนกัน ซึ่งหมายถึง ต้องได้ข้อยุติร่วมกัน แม้กฎหมายประสงค์จะกระจายอำนาจ ให้กับ อปท.ทําหน้าที่แทนเจ้าพนักงานจราจรในบางภารกิจ
แต่ในเชิงการบริหาร จะต้องมีการแบ่งพื้นที่หรือกําหนดระยะเวลาทดลอง เช่น 3 เดือน หรือ 5 เดือน เพื่อประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานจราจร โดยอาจตั้งตัวชี้วัด (KPI) ที่ชัดเจน ในการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานจราจร
หากพบว่า เจ้าพนักงานจราจร ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามตัวชี้วัดที่ตั้งไว้ ก็เป็นโอกาสที่ กทม. จะได้เข้าไปปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวแทน และในกรณีที่ กทม.ได้หารือร่วมกับหัวหน้าหน่วยงานของเจ้าพนักงานจราจร หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก ที่มีอํานาจในเขตของ อปท.นั้นแล้ว
“หากยังไม่ได้ข้อยุติ ก็เห็นควรเสนอให้นายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นผู้รักษาการตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 (มาตรา 5) หารือร่วมกับ รมว.มหาดไทย ซึ่งเป็นผู้รักษาการตาม พ.ร.บ.จัดระเบียบการจอดรถในเขต อปท. พ.ศ. 2562 (มาตรา 14) หารือร่วมกันเพื่อให้ได้ข้อยุติต่อไป”
ดังนั้น ในเบื้องต้นเห็นควรให้ กทม.ไปหารือร่วมกับหัวหน้าหน่วยงานของเจ้าพนักงานจราจรอีกครั้ง เพื่อตกลงร่วมกันในการแบ่งพื้นที่หรือวางหลักเกณฑ์ในการทํางานร่วมกันให้ชัดเจนมากขึ้น
สําหรับประเด็นการมอบอํานาจของผู้ว่าฯ กทม. นั้น มีความเห็นไว้แล้วว่า พ.ร.บ.จัดระเบียบการจอดรถในเขต อปท. พ.ศ. 2562 ไม่ได้กําหนดเรื่องการมอบอํานาจไว้เป็นการเฉพาะ จึงสามารถนําเอาหลักการมอบอํานาจตามกฎหมายจัดตั้ง อปท. มาใช้ได้
ดังนั้น กทม.สามารถอาศัยบทบัญญัติเรื่องการมอบอํานาจที่กําหนดไว้ใน พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2524 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 81 วรรคสาม ประกอบ มาตรา 8 (1) แห่ง พ.ร.บ.จัดระเบียบการจอดรถในเขต อปท. พ.ศ. 2562
“เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น สามารถมอบอํานาจในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ในการว่ากล่าวตักเตือน และเปรียบเทียบดังกล่าวให้แก่ข้าราชการตําแหน่งต่างๆ ตามที่กฎหมายกําหนดไว้ต่อไปได้”
มีรายงานว่า สํานักเทศกิจ กทม. ได้ยกร่างข้อบัญญัติ กทม. เรื่อง การบังคับการในพื้นที่จัดระเบียบการจอดรถและในที่ห้ามจอดรถในเขต กทม. พ.ศ. .... ตั้งแต่ พ.ศ.2566
โดยได้ขอหารือการใช้อํานาจบังคับการของพนักงานเจ้าหน้าที่ ไปยัง “กองบัญชาการตํารวจนครบาล” (บช.น.) เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตาม มาตรา 9 วรรคห้า
ซึ่ง บช.น. มีหนังสือแจ้งว่า หน่วยงานในสังกัด ได้มีการแสดงความคิดเห็น สรุปได้ความว่า กรณีที่เห็นด้วย มีจํานวน 23 สน./ส่วนราชการ กรณีไม่มีข้อคิดเห็น จํานวน 53 สน./ส่วนราชการ และกรณีไม่เห็นด้วย จํานวน 16 สน./ส่วนราชการ
“เนื่องจากยังมีข้อกังวล จะเกิดปัญหาการจราจรในพื้นที่มากยิ่งขึ้น เกิดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติหน้าที่ และทําให้เกิดความสับสนของประชาชน”
ต่อมา กทม.ได้ดำเนินการ แก้ไขร่างข้อบัญญัติ เมื่อปี 2567 และส่งให้ บชน.ทบทวนความเห็น พบว่า มีหน่วยงานที่ไม่เห็นชอบ จํานวน 80 แห่ง และที่เห็นชอบ จํานวน 15 แห่ง
“โดยเหตุผลที่ไม่เห็นชอบ เช่น การบังคับการดังกล่าว หน้าที่ทับซ้อนกับเจ้าพนักงานจราจร โดยไม่จําเป็น ประชาชนสับสนส่งผลการจราจรในภาพรวม”
ขณะที่การหารือกับ กทม. และ บช.น. ทั้ง 2 ครั้ง จนถึงปัจจุบัน ไม่สามารถตกลงวางแนวทางการใช้อํานาจร่วมกันระหว่างเจ้าพนักงานจราจรตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 กับพนักงานเจ้าหน้าที่ ตาม พ.ร.บ.จัดระเบียบการจอดรถในเขต อปท. พ.ศ. 2562 ได้
จึงทําให้ กทม.ยังไม่สามารถเสนอร่างข้อบัญญัติ กทม. เรื่อง การบังคับการในพื้นที่จัดระเบียบการจอดรถและในที่ห้ามจอดรถในเขต กรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... เพื่อออกบังคับใช้ได้
เมื่อกลางปี 2568 ทั้ง 2 หน่วยงาน ได้หารือ ก่อนมีมติให้แต่งตั้งคณะทํางานร่วมกันเพื่อศึกษาและพิจารณาความพร้อมที่จะบังคับฯ
ต่อมาคณะทำงาน ขอหารือไปยังคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยสอบถามความเห็นว่า หาก บช.น. ยืนยันว่า สามารถปฏิบัติหน้าที่ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 ได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว โดย กทม.ไม่ต้องใช้อํานาจบังคับ และไม่ต้องออกข้อบัญญัติ
เฉพาะ มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3) สั่งให้ผู้จอดรถในที่ที่มีกฎหมายห้ามจอดรถตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก เคลื่อนย้ายรถออกไปจากที่ดังกล่าว ในกรณีที่ไม่พบผู้ขับขี่รถนั้น จะใช้เครื่องมือบังคับไม่ให้เคลื่อนย้ายรถ หรือเคลื่อนย้ายรถไปไว้ ณ สถานที่ที่กําหนดไว้ในข้อบัญญัติท้องถิ่นก็ได้ ได้หรือไม่ อย่างไร
ต่อมา เจ้าหน้าที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา แจ้งว่า ควรหารือกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นผู้รักษาการตามกฎหมายก่อน ซึ่ง สํานักกฎหมาย สป. ได้มีความเห็น สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกับคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมาย มท.ชุดนี้ ว่ามีอํานาจในการตราข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ในการจัดระเบียบการจอดรถ ในพื้นที่ กทม.
อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมาย มท. เห็นว่า หากยังไม่ได้ข้อยุติ เห็นควรเสนอให้นายกรัฐมนตรี หารือร่วมกับ รมว.มหาดไทย หารือร่วมกันเพื่อให้ได้ข้อยุติ.