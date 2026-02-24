“เอกราช” ขออภัยใช้คำแรงค้านตั้ง คกก.เสมอภาคพรรคส้ม แต่ย้ำจุดยืนไม่ตัดสินคนผิดก่อนศาลสั่ง!

ว่าที่ สส.ปชน. ขออภัยใช้คำแรงค้านตั้ง คกก.เสมอภาคพรรคส้ม ยันจุดยืนทนายสิทธิฯ ไม่ตัดสินคนผิดก่อนศาลสั่ง! ชี้ พรรคต้องมีมาตรฐานสูงกว่าปกติ แต่ต้องไม่ทิ้งหลัก หวั่นกลายเป็น “สังคมพิพากษา” จนเสียสมดุล
วันนี้ (24 ก.พ.) นายเอกราช อุดมอำนวย ว่าที่ สส.กทม. พรรคประชาชน ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กไม่เห็นด้วยกับการตั้งคณะทำงานเพื่อความเสมอภาค พรรคประชาชน ว่า ตนต้องขออภัยที่ใช้ภาษาที่ทำให้หลายคนเคืองใจ ตนยอมรับและน้อมรับการวิพากษ์วิจารณ์ แต่ในฐานะที่เป็นทนายความ ดูแลด้านสิทธิมนุษยชน จำเป็นต้องพูดยืนยันในหลักการนี้ กรณีเรื่องผู้สมัคร สส.มหาสารคาม ก็ว่ากันไป แต่เรื่องการยืนยันในหลักการ ถ้าตนไม่สู้ ไม่ยืนยันในเรื่องความถึงที่สุด เวลาที่ตนไปต่อสู้ในกระบวนการยุติธรรมในศาล ตนจะไม่มีแรง ไม่มีความชอบธรรมจะไปยืนยัน
“ทุกครั้งศาลไม่ให้ผู้ต้องหา ไม่ให้คนที่ถูกกล่าวหาในคดีอาญาประกันตัว ด้วยเหตุผลตัดสินไปก่อนแล้ว ดังนั้น ผมจึงจำเป็นต้องยืนยันในหลักการนี้ ไม่มีเจตนาอื่น เราจะต้องเชื่อแบบนั้นจริงๆ ส่วนกรณีที่การเป็นพรรคการเมืองต้องมีมาตรฐานมากกว่าทั่วไป ผมยอมรับ น้อมรับว่า ต้องเป็นแบบนั้นและพยายามทำให้เป็นแบบนั้นดีที่สุด ถึงที่สุด แต่ในขณะเดียวกัน ผมต้องยืนยันว่าถ้าเราพิพากษา หรือกลายเป็นสังคมพิพากษาไปแล้ว มันก็ไม่จบ” นายเอกราช กล่าว
นายเอกราช กล่าวต่อว่า เรื่องนี้เป็นไปตามกรอบรัฐธรรมนูญว่าทุกคนเห็นชอบหมด ว่า เราไม่ควรตัดสินใครก่อนที่จะมีคำพิพากษาหรือคดีอันเป็นที่สุดของศาล แต่ในทางการเมือง แน่นอนว่า นักการเมืองต้องมีความรับผิดชอบ ซึ่งเราไม่ปฏิเสธว่าต้องมีมาตรฐานมากกว่าประชาชนทั่วไป แต่ในขณะเดียวกัน องคาพยพของพรรคอื่นที่ถูกเข้ามา บางทีก็มีการถูกกลั่นแกล้งกัน ดังนั้น หลักการนี้ก็ต้องมีไว้เพื่อบาลานซ์ถ่วงดุลกันด้วย