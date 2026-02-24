รัฐบาล เผย กกต.ไฟเขียวแล้วให้ใช้งบฉุกเฉินช่วยผู้ประสบภัย เดินหน้าจ่ายเยียวยาตามกรอบกฎหมาย

รองโฆษกรัฐบาล เผย กกต. เห็นชอบให้รัฐบาลใช้งบฉุกเฉินช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ว รัฐบาลเดินหน้าจ่ายเยียวยาตามกรอบกฎหมาย ย้ำให้ความสำคัญสูงสุดกับการดูแลประชาชนในยามเกิดภัยพิบัติ
วันที่ (24 กุมภาพันธ์ 2569) นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี รับทราบมติของ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2569 ต่อกรณีที่คณะรัฐมนตรีมีมติยืนยันการอนุมัติให้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สังกัด กระทรวงมหาดไทย ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพิ่มเติม จำนวน 2,203,445,900 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2568
รองโฆษกฯ กล่าวว่า เดิมคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2569 อนุมัติการใช้งบประมาณดังกล่าว โดยยึดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2568 อย่างไรก็ดี สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ขอให้ดำเนินการตามขั้นตอนของรัฐธรรมนูญมาตรา 169 (3) ก่อนเสนอพิจารณาใหม่
ต่อมา คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2569 พิจารณาเห็นว่า การใช้งบประมาณดังกล่าวเป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติ จึงมีมติยืนยันตามมติเดิมเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2569 และส่งเรื่องให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาอีกครั้ง ซึ่งล่าสุด กกต. ได้มีมติเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว
รองโฆษกฯ ระบุเพิ่มเติมว่า การอนุมัติใช้งบประมาณครั้งนี้เป็นไปตามกรอบกฎหมาย และมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอย่างทันท่วงที โดยรัฐบาลได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการจ่ายเงินช่วยเหลือให้ถึงมือผู้ประสบภัยโดยเร็ว โปร่งใส และตรวจสอบได้
“รัฐบาลยืนยันให้ความสำคัญสูงสุดกับการดูแลประชาชนในยามเกิดภัยพิบัติ พร้อมดำเนินการทุกขั้นตอนให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึง” นางสาวลลิดา กล่าว