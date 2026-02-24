นายกฯสั่งเกาะติดการขึ้นภาษีนำเข้าสหรัฐ เร่งประเมินผลกระทบส่งออกไทยและหามาตรการรองรับ

"อนุทิน" มอบรองนายกฯกำกับดูแลด้านศก.ร่วมกับพณ. และ สภาพัฒน์ ติดตามสถานการณ์การปรับขึ้นภาษีนำเข้าของสหรัฐฯอย่างใกล้ชิด และเร่งประเมินผลกระทบการส่งออกไทยและเตรียมมาตรการรองรับ
วันที่ (24 กุมภาพันธ์ 2569) นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี นาย อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ได้ปรารภในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีถึงสถานการณ์การปรับขึ้นภาษีศุลกากรตอบโต้ (Reciprocal Tariff) ของ สหรัฐอเมริกา ภายหลังศาลสูงสุดสหรัฐมีคำวินิจฉัยให้ยกเลิกการจัดเก็บภาษีนำเข้าที่ออกตามกฎหมายอำนาจฉุกเฉินทางเศรษฐกิจ โดยเห็นว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย ส่งผลให้มาตรการภาษีเดิมที่เคยประกาศเรียกเก็บจากหลายประเทศ รวมถึงไทยในอัตราร้อยละ 19 ถูกยกเลิก
อย่างไรก็ตาม ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้ออกคำสั่งใหม่ โดยใช้อำนาจตามมาตรา 122 แห่งกฎหมายการค้าของสหรัฐฯ กำหนดจัดเก็บภาษีนำเข้าจากทุกประเทศทั่วโลกในอัตราร้อยละ 15 เป็นการชั่วคราว และมีผลใช้บังคับได้ไม่เกิน 150 วัน แม้อัตราภาษีดังกล่าวจะต่ำกว่าเดิม แต่หลายฝ่ายประเมินว่าอาจส่งผลกระทบต่อการค้าโลก โดยเฉพาะภาคการส่งออกของประเทศคู่ค้า
รองโฆษกฯ กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีจึงได้มอบหมายให้ นาย เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ร่วมกับ นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมเร่งประเมินผลกระทบต่อภาคการส่งออกและเศรษฐกิจไทยในภาพรวม เพื่อเตรียมมาตรการรองรับอย่างเหมาะสมและทันท่วงที