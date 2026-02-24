"บิ๊กต่าย" จี้ใช้โมเดล “นครบาล” กำราบนร.-นักเลง เข้มกม. ขอผู้ปกครองดูแลหยุดสร้างความเดือดร้อน

ผบ.ตร. กำชับเจ้าหน้าที่ใช้โมเดล “นครบาล” กำราบ นักเรียน-นักเลง ย้ำ มาตรการกฎหมายต้องเข้มข้น วอน ผู้ปกครองดูแลบุตรหลาน หยุดสร้างความเดือดร้อน-อันตรายต่อผู้อื่น
วันนี้ (24ก.พ.) พลตำรวจเอกกิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้สัมภาษณ์ถึงกรณีเด็กนักเรียนยกพวกตีกันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้น 2 ครั้งติดในวันเดียวกัน ว่า และมีการเน้นย้ำกำชับไปแล้วว่าให้ใช้โมเดลเดียวกับตำรวจนครบาล และเข้าไปพูดคุยกับผู้อำนวยการโรงเรียน ในส่วนของนักเรียนที่ก่อเหตุก็ต้องมีการดำเนินการทางฝ่ายปกครองกับตัวนักเรียนด้วย
ส่วนที่หลายฝ่ายอยากให้มีการแก้กฎหมายเยาวชนเนื่องจากผู้ก่อเหตุส่วนใหญ่มีอายุเฉลี่ย 14 ถึง 15 ปี / ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ระบุว่าเราต้องไปรายละเอียดในเรื่องนี้ เพราะเยาวชนที่ก่อเหตุสมัยนี้มีการพัฒนาการก่อเหตุสูงขึ้น ซึ่งก็ต้องไปช่วยดูกันในเรื่องนี้ด้วย
ส่วนจะต้องมีการกำชับอะไรถึงผู้ปกครองหรือไม่ / พลตำรวจเอกกิตติ์รัฐ กล่าวว่า สถาบันครอบครัวเป็นสิ่งที่สำคัญ จะต้องให้ความร่วมมือในการดูแลใกล้ชิดบุตรหลานให้มากขึ้น ในส่วนตำรวจก็ต้องบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งผู้ก่อเหตุเป็นเด็กแต่ตำรวจก็ต้องบังคับใช้กฎหมายเพื่อป้องกันการความเดือดร้อนและอันตรายกับผู้อื่นที่ตำรวจจะต้องมีมาตรการที่เข้มข้น