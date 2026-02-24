มติกก.บห.พปชร.มอบ “ตรีนุช” ดำเนินกิจกรรมการเมือง รวมถึงตัดสินใจร่วมรบ. 7 มี.ค.ประชุมใหญ่

มติ กก.บห.พรรคพลังประชารัฐ มอบ “ตรีนุช” ดำเนินกิจกรรมการเมือง รวมถึงตัดสินใจร่วมรัฐบาล จ่อประชุมใหญ่พรรค 7 มี.ค.นี้
วันที่ (24 ก.พ. 2569) เมื่อเวลา 14.00 น. ที่พรรคพลังประชารัฐ พลตำรวจโท ปิยะ ต๊ะวิชัย โฆษกพรรคพลังประชารัฐ กล่าวในการประชุมกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐว่า พรรคเตรียมประชุมใหญ่เพื่อคัดเลือกกรรมการบริหารและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐชุดใหม่ ภายหลังพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ อดีตหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ลาออกจากตำแหน่ง อย่างเป็นทางการ โดยกำหนดประชุมใหญ่กรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ วันที่ 7 มีนาคม 2569 ที่จะถึงนี้
วันนี้คณะกรรมการบริหารพรรคได้มอบอำนาจให้นางสาวตรีนุช เทียนทอง รักษาการหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ดำเนินกิจกรรมทางการเมือง รวมถึงการเข้าร่วมรัฐบาลกับพรรคภูมิใจไทยด้วย
ด้านโฆษกพรรคพลังประชารัฐ ยังกล่าวถึงมติกรรมการบริหารพรรค ให้ยกเลิกสาขาประจำจังหวัดพรรคพลังประชารัฐในบางจังหวัด เพื่อเป็นไปตามความเหมาะสม ทำให้ล่าสุด เหลือสาขาพรรคประจำจังหวัดทั่วประเทศ จำนวน 34 แห่ง
ขณะเมื่อเวลา 13.20 น.ก่อนการประชุมกรรมการบริหารพรรค พลตำรวจโทปิยะ ยังให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน ถึงการประชุมกรรมการบริหารพรรคในวันนี เรื่องโควต้าตำแหน่งในรัฐบาลอยู่ที่การคุยกัน ซึ่งก็แล้วแต่นายกรัฐมนตรี จะมอบหมายให้ดูด้านไหน ยอมรับก็มีการพูดคุยกับพรรคอื่นตลอด ส่วนนี้ไม่มีปัญหาเพราะทำงานร่วมกับพรรคภูมิใจไทยมาตลอดอยู่แล้ว
เมื่อถามว่าโควต้าในการได้เก้าอี้รัฐมนตรี10 สส.ต่อ1 เก้าอี้ แต่พรรคพลังประชารัฐมีแค่ 5 เสียงจะทำอย่างไร พลตำรวจโทปิยะ กล่าวว่า อาจจะเป็นรัฐมนตรีช่วยหรือรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้ แล้วแต่ว่าที่นายกรัฐมนตรี แต่ทั้งหมดยังต้องรอมติพรรคอีกครั้งหนึ่ง
เมื่อถามว่า ทางพรรคได้คุยเรื่องปัญหาที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งกันบ้างหรือไม่ พลตำรวจโทปิยะ กล่าวว่า เรื่องนี้เป็นหน้าที่ของ กกต. และศาลรัฐธรรมนูญเพราะมีการไปร้อง รวมถึงศาลยุติธรรมขนาดนี้ก็เข้าสู่กระบวนการแล้ว ไม่มีอะไรต้องเป็นห่วง
ทั้งนี้ หากสุดท้ายศาลมีคำวินิจฉัยให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะจะทำอย่างไร พลตำรวจโทปิยะ กล่าวว่า ก็ต้องเป็นไปตามนั้น แต่ถ้าไม่มีการเลือกตั้งใหม่ก็ต้องตั้งรัฐบาลต่อไป ตอนนี้เข้าสู่กระบวนการแล้วไม่มีอะไรน่าห่วง