“ตรีนุช” ยันไร้เงื่อนไขพปชร.ร่วมรบ.แน่ รอคุยเก้าอี้รมต.หลังรับรองผล ปัดตอบปิดประตูคุยพรรคอื่น

หัวหน้าพปชร. ยัน ไร้เงื่อนไข “พปชร” ร่วมรัฐบาลอนุทินแน่ รอคุยเก้าอี้ครม.หลังกกต.รับรองผล ปัดตอบ ปิดประตูเจรจาพรรคอื่น โยนบางคนไม่เข้าใจปมไม่ลงพื้นที่
วันที่ (24 ก.พ. 2569) นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ กล่าวก่อนเริ่มการประชุมกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐว่า การประชุมพรรคในวันนี้เนื่องจากพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ลาออกจากตำแหน่ง หัวหน้าพรรคครบ 60 วันแล้ว ซึ่งตามกรอบของกฎหมายพรรคจำเป็นต้องจัดประชุมใหญ่สามัญของพรรค จึงได้นัดประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อเตรียมความพร้อมในการประชุมสามัญใหญ่ในเดือนหน้า
ส่วนเรื่องการจัดตั้งรัฐบาล นางสาวตรีนุช กล่าวว่า ยังไม่ได้พูดคุยในรายละเอียดเรื่องการร่วมรัฐบาล ต้องรอให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) รับรองผลก่อน
เมื่อถามว่า พรรคพลังประชารัฐไม่ได้มีเงื่อนไขในการร่วมรัฐบาลใช่หรือไม่ นางสาวตรีนุช กล่าวว่า ยังไม่มีแต่เบื้องต้นได้มีการเจรจากันแต่ยังไม่ได้ลงในรายละเอียด แต่ยืนยันในจุดยืนตั้งแต่แรกอยู่ว่าพร้อมจะร่วมรัฐบาลของนายอนุทินชาญ ชาญวีรกูล เพราะเราฟังเสียงพี่น้องประชาชนเป็นหลัก เมื่อพรรคภูมิใจไทยได้รับเสียงจากพี่น้องประชาชนมากที่สุดก็ต้องเป็นหลักในการจัดตั้งรัฐบาล ซึ่งเรายืนยันในจุดยืนดังกล่าว
เมื่อถามว่า พรรคพลังประชารัฐมีสส. 5 เสียงสามารถต่อรองเก้าอี้ได้มากน้อยแค่ไหน นางสาวตรีนุช กล่าวว่า เรื่องนี้อยู่ที่พรรคใหญ่ แต่เบื้องต้นเราได้พูดคุยกันในระดับนึง นอกเหนือจากนี้ขอรอให้กกต. รับรองผลก่อน เมื่อถามย้ำว่าพรรคพลังประชารัฐปิดประตูการเจรจากับพรรคอื่นใช่หรือไม่หลังมีกระแสข่าวอาจมีการตั้งรัฐบาลแข่งกับพรรคภูมิใจไทย นางสาวตรีนุช กล่าวว่า ขณะนี้เราต้องให้เกียรติพรรคแกนนำก่อน
ส่วนกรณีที่ผู้สมัครสส.พรรคพลังประชารัฐ เรียกร้องให้พลเอกประวิตรกลับมา เนื่องจากพรรคไร้ทิศทางหัวหน้าพรรคไม่ลงพื้นที่ช่วยหาเสียงว่า นางสาวตรีนุช กล่าวว่า ก็อาจมีการพูดกันมากมายก็แล้วแต่ แต่ที่ผ่านมาพรรคเรามีจุดยืนอยู่แล้ว ซึ่งในห้วงเวลาที่จำกัดและเปลี่ยนผ่านหลายอย่างเราก็มีนโยบายของพรรค แต่อาจทำให้ไม่ได้ลงพื้นที่อย่างทั่วถึง แต่เราคิดว่าทุกคนที่ตกลงปลงใจทำงานกับพรรค เราได้พูดคุยกันเรียบร้อยแล้วก่อนการรับสมัคร และมีอุดมการณ์ที่ชัดเจน แต่อาจมีบางคนที่ไม่เข้าใจ