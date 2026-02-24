xs
xsm
sm
md
lg

นายกฯทักทายสื่อเจริญพร ยันรบ.รักษาการไม่นาน ทุกอย่างมีขั้นตอน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“อนุทิน” เจอหน้าสื่อบอกเจริญพร เชื่อเป็นรัฐบาลรักษาการไม่นาน ทุกอย่างมีขั้นตอน

วันที่ (24 กุมภาพันธ์) เวลา 14.00 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ได้ทักทายสื่อมวลชนว่า เจริญพร ก่อนเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชนมายุ 99 พรรษา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมฺพโร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วันที่ 26 มิถุนายน และเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบ 3 มิถุนายน

เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า เป็นรัฐบาลรักษาการนานจะมีผลกระทบอะไรหรือไม่ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ไม่นานหรอก ทุกอย่างมีขั้นตอน