สภาผู้แทนฯ พร้อมรับรายงานตัว สส.ใหม่ 26 ก.พ. หาก กกต.รับรอง 25 ก.พ. ส่วนเปิดสภาต้องรอรับผลเกิน 95% ก่อน

เลขาสภาฯ ยืนยันพร้อมรับรายงานตัว สส.ใหม่ 26 ก.พ. หาก กกต.รับรอง 25 ก.พ. ชี้เอกสารครบ อาจติดขัดแค่บัตรประจำตัวบางส่วน ส่วนการเปิดประชุมสภาฯ นัดแรก ต้องรอ กกต.ประกาศผลเกิน 95% ก่อน เดินหน้าตามกรอบรัฐธรรมนูญ 15 วัน
วันนี้( 24 ก.พ.) นายศิโรจน์ แพทย์พันธุ์ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยความพร้อมในการรับรายงานตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) ชุดใหม่ ทั้งแบบแบ่งเขตและบัญชีรายชื่อ โดยระบุว่า หาก คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประกาศรับรอง สส. ภายในวันที่ 25 ก.พ. ตามที่มีรายงานข่าว สภาฯ จะเปิดให้ สส. ใหม่เข้ารายงานตัวในวันที่ 26 ก.พ. ทันที โดยจะใช้ห้องประชุมชั้น B1 ของรัฐสภาเป็นสถานที่รายงานตัวเช่นเดียวกับการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา ซึ่งเอกสารและขั้นตอนต่าง ๆ มีความพร้อม ไม่มีปัญหา
อย่างไรก็ตาม อาจมีความล่าช้าเล็กน้อยในส่วนการจัดทำบัตรประจำตัว สส. บางราย เนื่องจากเป็นขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งต้องใช้เวลา แต่สภาฯ จะเร่งดำเนินการและทยอยมอบบัตรให้ภายหลัง โดยเชื่อว่าจะไม่กระทบการปฏิบัติหน้าที่
สำหรับการเปิดประชุมสภาฯ นัดแรกนั้น เลขาธิการสภาฯ ระบุว่า ต้องรอให้ กกต. รับรอง สส. ครบอย่างน้อย 95-100% ก่อน โดยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 121 ภายใน 15 วันหลังประกาศผล จะต้องประสานไปยังสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อให้นายกรัฐมนตรีนำขึ้นทูลเกล้าฯ ขอพระราชทานเปิดประชุมสภาฯ นัดแรกต่อไป.