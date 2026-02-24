"เอกราช" ว่าที่ สส.ส้มเขตดอนเมือง จวกคณะทำงานพรรค "ทุเรศฉิบหาย" หลังวิจารณ์ปมคัดเลือกผู้สมัคร

"เอกราช" ว่าที่ สส.เขตดอนเมือง พรรคประชาชน เดือดฟาดคณะทำงานพรรค "ทุเรศฉิบหาย" หลังวิจารณ์ปมคัดผู้สมัคร สส.เอาคนมีคดีมาลงสมัคร ท้าอยากเจอหน้าหน่อย ยันศาลยกฟ้องคดีคุกคามทางเพศต้องให้ความเป็นธรรม ก่อนลบโพสต์
นายเอกราช อุดมอำนวย ว่าที่ สส.กทม. พรรคประชาชน แชร์โพสต์ข่าวคณะทำงานพรรคประชาชน ออกมาแสดงความผิดหวังกับการคัดเลือกผู้สมัคร สส.ของพรรค พร้อมแสดงความเห็นว่า อยากเจอหน้า คณะฯ ไรนี่หน่อย !!? คือบ้าบอ คอแตก หิวแสง คุณเข้าใจหลัก Presumption of Innocence) คือหลักกฎหมายอาญาที่สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดว่ามีความผิด หลักนี้คุ้มครองสิทธิมนุษยชนพื้นฐาน
กฏหมายคุกคามทางเพศ ในฐานะผมที่ร่างมา ไม่ได้เอาไว้ใช้ตรีตรา ผู้อื่น กรณีนี้ศาลชั้นต้นยกฟ้องและศาลอุทธรณ์ยกฟ้องครับ จึงเป็นเหตุสุดวิสัยที่พรรคฯจะทราบคำวินิจฉัยหรือทำตัววินิจฉัยแทนศาลได้ พวกพูดแล้วโมโห พรรคไม่เคยละเลยเรื่องคุกคามเรื่องอย่างที่พูดเลย
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ผมขอให้ คณะทำงานฯ หยุดชี้หน้ากล่าวโทษ ความผิดพลาดของกระบวนการคัดเลือกผู้สมัครของพรรค ยืนยันว่าพรรคฯ มีกลไกตรวจสอบและคัดกรองอย่างรอบด้านในประเด็นการคุกคามและความรุนแรงทางเพศมากที่สุด ทุเรศฉิบหาย พูดชุ่ย ๆ
อย่างไรก็ตาม ภายหลังโพสต์ไปได้ระยะหนึ่ง ล่าสุดนายเอกราชได้ลบโพสต์ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว