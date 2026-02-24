ป.ป.ช.เปิดเซฟ "อนุทิน" หลังพ้น สส.รวย 3.4 พันล้าน เครื่องบิน 3 ลำ นาฬิกาหรู 60 ล้าน เงินลงทุนลด 600 กว่าล้าน เหตุคืนหุ้นซิโน-ไทย

ป.ป.ช.เปิดเผยบัญชีทรัพย์สิน “อนุทิน” กรณีพ้นตำแหน่ง สส.รวย 3.4 พันล้านบาท เป็นเงินฝากกว่า 1,100 ล้าน มีเครื่องบิน 3 ลำมูลค่า 742 ล้าน นาฬิกา 22 เรือนมูลค่า 60 กว่าล้าน เงินลงทุนลด 600 กว่าล้าน เหตุคืนหุ้นซิโน-ไทย
วันนี้( 24 ก.พ.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง โดยมีรายชื่อที่น่าสนใจ คือ นายอนุทิน ชาญวีรกูล กรณีพ้นจากตำแหน่ง สส.เมื่อวันที่ 12 ธ.ค.68 โดยนายอนุทิน แจ้งสถานะอยู่กินฉันสามีภรรยากับ น.ส.ธนนนท์ นิรามิษ พร้อมกับแจ้งว่า มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 3,361,669,023 บาท เป็นทรัพย์สินของนายอนุทิน 3,284,227,436 บาท เป็นของ น.ส.ธนนนท์ 77,441,586 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 1,479,022 บาท เป็นหนี้สินของนายอนุทิน 358,139 บาท ซึ่งเป็นเงินเบิกเกินบัญชีและหนี้สินที่มีหลักฐานเป็นหนังสือ ขณะที่ น.ส.ธนนนท์ มีหนี้สินเป็นเงินเบิกเกินบัญชี 762,742 บาท
สำหรับทรัพย์สินของนายอนุทิน ประกอบด้วย เงินฝาก จำนวน 33 บัญชี 1,108,527,887 บาท เงินให้กู้ยืม บจก.ไทยสเปเชียล สตีล ซึ่งตั้งอยู่ที่ 32/46 อาคารชิโน-ไทยทาวเวอร์ จำนวน 135,988,731 บาท เงินลงทุน 20,109,900 บาท ที่ดิน 15 แปลง มูลค่า 50,102,250 บาท บ้านพักอาศัยตึกแถว 4 ชั้น ที่ เขตวัฒนา กทม. มูลค่า 60,601,000 บาท ยานพาหนะ 4 คัน เรือยนต์ 2 ลำ เครื่องบิน 3 ลำ มูลค่ารวม 742,415,897 บาท สิทธิและสัมปทาน มูลค่า 960,941,769 บาท
ขณะที่รายการทรัพย์สินอื่น มูลค่ารวม 205,540,000 บาท โดยมีรายการที่น่าสนใจ อาทิ นาฬิกาเรือน 22 เรือน มูลค่ารวม 60,540,000 บาท พระ 24 องค์ มูลค่ารวม 92,300,000 บาท เครื่องเบญจรงค์ 11 ตู้ มูลค่ารวม 33,400,000 บาท รูปภาพติดข้างฝา 16 ภาพ มูลค่า 14,400,000 บาท
ขณะที่ทรัพย์สินของ น.ส.ธนนนท์ ประกอบด้วย เงินฝาก 14,504,986 บาท เงินลงทุน 15,000,000 บาท ซึ่งเป็นร้านกาแฟจ่าจ้าคอฟฟี่และร้านจาริสต้า ที่ดิน 3 แปลง มูลค่า 16,659,200 บาท อาคารพาณิชย์ 1 หลังที่เขตราชเทวี กทม. ซึ่งเป็นมรดกที่ได้รับมาเมื่อวันที่ 21 ส.ค.68 มูลค่า 688,500 บาท รถยนต์ 1 คัน มูลค่า 499,000 บาท สิทธิและสัมปทาน 3,925,000 บาท ส่วนรายการทรัพย์อื่นมีมูลค่า 26,164,900 บาท ส่วนใหญ่เป็นเครื่องประดับสตรี และอาวุธปืน 1 กระบอก ทั้งนี้ มีรายได้ต่อปีจากกิจการร้านจ่าจ้าคอฟฟี่ 1,404,700 บาท
ทั้งนี้ หากเทียบกับการยื่นบัญชีทรัพย์สินของนายอนุทินและคู่สมรส เมื่อครั้งพ้นตำแหน่งรองนายกฯ และ รมว.มหาดไทย ในรัฐบาล น.ส.แพทองธาร ชินวัตร เมื่อ 19 มิ.ย.68 ที่แจ้งมีทรัพย์สินทั้งสิ้น 3,980,144,486 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 5,016,573 บาท พบว่า ทรัพย์สินรวมหายไปราว 618,475,463 บาท โดยทรัพย์สินที่หายไปส่วนใหญ่คือ เงินลงทุนของนายอนุทิน เดิมเมื่อ 19 มิ.ย.68 แจ้งว่า มีเงินลงทุน 655,240,224 บาท ในจำนวนนี้มีเรื่องการคืนหลักทรัพย์ในการถือหุ้นเครือซิโน-ไทย กว่า 639 ล้านบาท เนื่องจากสัญญาการจัดการหุ้นส่วนหรือหุ้นของรัฐมนตรีสิ้นสุดลง