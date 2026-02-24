‘อรรถกร’ โยน ‘ธรรมนัส’ เคลียร์ดีลร่วมรัฐบาล ยันพร้อมทำทุกบทบาท รับคิดถึง "ผู้กอง" ไม่ได้คุยกัน 3 วันแล้ว

‘อรรถกร’ โยน ‘ธรรมนัส’ เคลียร์ดีลร่วมรัฐบาลภูมิใจไทย ยัน 57 เสียงพร้อมทำตามมติพรรค ชี้เป็นได้ทุกบทบาทอย่างมีเหตุผล รับคิดถึง "ธรรมนัส" หลังไม่ได้คุย 3 วัน
ที่ทำเนียบรัฐบาล วันนี้ ( 24 ก.พ.) นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะนายทะเบียนพรรคกล้าธรรม กล่าวถึงความชัดเจน ในการร่วมรัฐบาลกับพรรคภูมิใจไทย ว่าต้องถาม ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม
เมื่อถามถึงกระแสข่าวปิดดีลตั้งรัฐบาลเรียบร้อยแล้ว นายอรรถกรกล่าวว่าเรื่องนี้ตนไม่ทราบ แต่ยืนยันว่าลูกพรรคทั้ง 57 ชีวิต และบุคลากรทางการเมืองทุกคน เชื่อมั่นในการตัดสินใจและการนําทีมของ ร.อ.ธรรมนัส
เมื่อถามว่าไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านหรือรัฐบาลก็สามารถทํางานได้ใช่หรือไม่ นายอรรถกรย้ำว่า เราเชื่อมั่นในบุคลากรของผู้ที่มาเป็นตัวแทนพรรคกล้าธรรมอยู่แล้ว ซึ่งจะทํางานฝ่ายรัฐบาลก็ดี ทํางานฝ่ายค้านเราก็จะค้านแบบมีเหตุมีผล
เมื่อถามว่า หาก ร.อ.ธรรมนัสเดินทางกลับมาจากยุโรปจะมีการนัดหารือหรือไม่ นายอรรถกรกล่าวว่า ตนไม่ได้พูดคุยกับ ร.อ.ธรรมนัส 2-3 วันแล้ว ซึ่งตนก็คิดถึงท่านเหมือนกัน แต่ไม่อยากรบกวน