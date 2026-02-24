กกต.แจ้งพิกัดนับคะแนน สส.บัญชีรายชื่อใหม่ 7 แห่ง 4 จังหวัด 26-27 ก.พ.นี้ เลือกใหม่หน่วย 6 เขต 1 พะเยาวันที่ 1 มี.ค.

กกต.แจ้งพิกัดนับคะแนน สส.บัญชีรายชื่อใหม่ 7 แห่งใน 4 จว.วันที่ 26-27 ก.พ.นี้ ส่วนเลือกตั้งใหม่ หน่วยที่ 6 เขต 1 จ.พะเยา กำหนดวันอาทิตย์ที่ 1 มี.ค.
วันนี้(24ก.พ.) สำนักงาน กกต.ประชาสัมพันธ์วัน เวลา และสถานที่ ในการนับคะแนนเลือกตั้ง สส.แบบบัญชีรายชื่อใหม่ 7 แห่ง และวันออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งใหม่ใน 1 หน่วยของจังหวัดพะเยา ที่ กกต.มีมติไปเมื่อวันที่17 ก.พ. ว่า ที่สั่งนับคะแนนสส.แบบบัญชีรายชื่อใหม่ 6 แห่งนั้น ให้มีการนับในวันพฤหัสที่ 26 ก.พ. ประกอบด้วย 1. จ.ประจวบคีรีขันธ์ เขตเลือกตั้งที่ 1 อ.สามร้อยยอด หน่วยเลือกตั้งที่ 2 ต.ไร่ใหม่ และ 2. จ.ประจวบคีรีขันธ์ เขตเลือกตั้งที่ 1 อ.สามร้อยยอด หน่วยเลือกตั้งที่ 8 ต.สามร้อยยอด นับใหม่เวลา 10.00 น.ที่หอประชุมอำเภอสามร้อยยอด
3. จ.เพชรบูรณ์ เขตเลือกตั้งที่ 1 อ.เมืองเพชรบูรณ์ หน่วยเลือกตั้งที่ 1 ต.นายม นับใหม่เวลา10.00น.ที่อบจ. เพชรบูรณ์
4. จ.เพชรบูรณ์ เขตเลือกตั้งที่ 4 อ.หนองไผ่ หน่วยเลือกตั้งที่ 2 ต.หนองไผ่ นับใหม่เวลา10.00น.ที่หอประชุมอำเภอชนแดน
5. จ.กำแพงเพชร เขตเลือกตั้งที่ 1 อ.เมืองกำแพงเพชร หน่วยเลือกตั้งที่ 8 ต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล และ 6. จ.กำแพงเพชร เขตเลือกตั้งที่ 1 อ.เมืองกำแพงเพชร หน่วยเลือกตั้งที่ 14 ต.เทพนคร นับใหม่เวลา15.00น.ที่สำนักงานกกต. จังหวัดกำแพงเพชร
และอีก1แห่งคือ ที่จ.สกลนคร เขตเลือกตั้งที่ 1 อ.เมืองสกลนคร หน่วยเลือกตั้งที่ 32 ต.ธาตุเชิงชุม ให้มีการนับใหม่วันศุกร์ที่ 27 ก.พ เวลา09.00น.ที่หอประชุมอำเภอเมืองสกลนคร
ส่วนที่กกต.สั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่ ทั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และแบบบัญชีรายชื่อ ของจ.พะเยา เขตเลือกตั้งที่ 1 อ.เมืองพะเยา หน่วยเลือกตั้งที่ 6 ต.ท่าวังทอง เนื่องจากเกิดปัญหาผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งไม่ตรงกับจำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ออกเสียงลงคะแนนนั้น กกต.กำหนดให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่ ณ โรงอาหารโรงเรียนบ้านศาลา ต.ท่าวังทอง ในวันอาทิตย์ที่ 1 มี.ค.เวลา08.00น. โดยกกต.เชิญชวนให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งนี้ได้ออกมาใช้สิทธิ์ตามวันเวลาดังกล่าว