"อนุทิน" โยน สธ.แจง เสือตาย 72 ตัวที่เชียงใหม่เกี่ยวข้องหวัดนกหรือไม่ "พัฒนา" เผยกรมควบคุมโรคกำลังเร่งสอบสวน

นายกฯ โยน สธ.แจงปม "หมอยงค์" กังวลคุ้มเสือเชียงใหม่ตาย 72 ตัว เกี่ยวไข้หวัดนกหรือไม่ ด้าน "พัฒนา" เผยกรมควบคุมโรคอยู่ระหว่างสอบสวนโรค
เวลา 10.00 น. ;yomuj 24 d"r"ที่ทำเนียบรัฐบาลนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินทางเข้าประชุมคณะรัฐมนตรี โดยผู้สื่อข่าวสอบถามถึงกรณีคุ้มเสือ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ตายจำนวน 72 ตัว ที่ศาตราจารย์นายแพทย์ยงค์ ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลีนิค คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แสดงความกังวลถึงความเสี่ยงว่าจะเกิดจากความเสี่ยงได้รับเชื้อไข้หวัดนกหรือไม่
นายอนุทิน ตอบเพียงสั้นๆ ว่าให้กระทรวงสาธารณสุข เป็นคนดำเนินการเรื่องนี้
ขณะที่นายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์ในเรื่องนี้ ก่อกล่าวว่า ขณะนี้กรมควบคุมโรคกำลังดูแลสอบสวนโรคอยู่ โดยยังไม่ขอลงรายละเอียด