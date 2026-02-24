"ฉัตรชัย" เผยยังไม่นัดวันถก สมช.ชุดใหญ่ ชี้ต่ออายุแรงงานกัมพูชา หากผ่านบอร์ดแรงงาน เสนอ ครม.ได้เลย

เลขา สมช.บอกยังไม่กำหนดวันถก สมช.ชุดใหญ่ เผยต่ออายุแรงงานกัมพูชา หากผ่านบอร์ด ก.แรงงาน นำเข้า ครม.ได้เลย
วันนี้ (24 ก.พ.69) นายฉัตรชัย บางชวด เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือ สมช.กล่าวถึงการประชุม สมช. เพื่อประเมินสถานการณ์ความมั่นคงรอบประเทศว่า ตอนนี้นายกรัฐมนตรี ยังไม่ส่งสัญญาณ
เมื่อถามย้ำว่า ต้องรอให้นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กลับมาจากการเข้าร่วมประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ที่เจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ หรือไม่ เลขา สมช. ยืนยันว่า ขณะนี้ยังไม่ได้กำหนดอะไร ในขณะที่ สมช. อยู่ระหว่างการประมวลข้อมูล เพื่อเตรียมข้อเท็จจริงนำเข้าการพิจารณา แต่ยืนยันว่า ยังไม่มีมีการกำหนดวัน
ในขณะเดียวกันเรื่องของการต่ออายุแรงงานชาวกัมพูชา 100,000 คน ที่อยู่ระหว่างรอหน่วยงานความมั่นคงอนุมัตินั้น เลขา สมช.กล่าวว่า ขณะนี้ทราบว่า อยู่ในคณะกรรมการบริหารแรงงานต่างด้าวของกระทรวงแรงงานแล้ว และมีหน่วยงานความมั่นคงอยู่ในคณะกรรมการดังกล่าวด้วย ซึ่งกำลังดำเนินการพิจารณา
ส่วนจะต้องนำเข้าที่ประชุม สมช. หรือที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เลขา สมช. กล่าวว่า ขอไปประสานงานกับกระทรวงแรงงานก่อน ซึ่งหากผ่านกลไกของกระทรวงแรงงานที่มีหน่วยงานความมั่นคงอยู่ครบ และมีมติก็สามารถดำเนินการเสนอที่ประชุม ครม. ต่อไปได้
เมื่อถามว่า หากดูจากสถานการณ์ความมั่นคงปัจจุบันนี้ ต้องดำเนินการประชุม สมช. เร่งด่วนหรือไม่ เลขา สมช. ยืนยันว่า ขณะนี้ยังไม่มีเนื่องจากรัฐบาลรักษาการ ซึ่งเป็นหน้าที่ของหน่วยงานความมั่นคงทุกหน่วยอยู่แล้วในการติดตามงานด้านความมั่นคง
ส่วนจะต้องรอการประชุมหลังมีรัฐบาลหรือไม่นั้น เลขา สมช. กล่าวว่า ขอประสานงานกับหน่วยงานภายในก่อน
เมื่อถามย้ำว่า นายกรัฐมนตรียังไม่ส่งสัญญาณเรียกประชุม สมช.ใช่หรือไม่ เลขา สมช.กล่าวว่า ก็ขึ้นอยู่กับทาง สมช. ด้วยที่จะเสนอเรื่อง
เมื่อถามว่า ในระหว่างรอรัฐบาลชุดใหม่ ไม่มีความจำเป็นจะต้องเรียกประชุม สมช. ชุดใหญ่ใช่หรือไม่ เลขา สมช.ระบุว่า หากมีเรื่องสำคัญเร่งด่วนสามารถประชุมได้ ไม่มีข้อห้าม