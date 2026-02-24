“รุทธพล” รวบรวมหลักฐานเตรียมขอหมายจับ “เบน สมิธ” อุบตอบยึดทรัพย์ “ชนนพัฒฐ์” อ้างอยู่ในสำนวน

รมว.ยธ.พร้อมช่วยเหลือหยื่อแก๊งสแกมเมอร์โดยระบบของกรมคุ้มครองสิทธิ เพื่อไม่ให้ถูกธนาคารยึดทรัพย์เผยอยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานขอหมายจับ “เบน สมิธ” ส่วนยึดทรัพย์ “ชนนพัฒฐ์” หรือไม่ ไม่สามารถเปิดเผยได้ อยู่ในสำนวน
วันนี้(24 ก.พ.) นายยศวินทร์ เพียรพิทักษ์ ตัวแทนช่วยเหลือเหยื่อคอลเซนเตอร์เข้าพบ พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และนายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี โดยมีการยื่นหนังสือขอบคุณรัฐบาล และขอบคุณนายกรัฐมนตรี
นายยศวินทร์ เปิดเผยว่า ในฐานะหนึ่งตัวแทนผู้เสียหายจากการช่วยเหลือกลุ่มเหยื่อสแกมเมอร์ วันนี้ขอบคุณนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เพราะในคดีนี้ทางคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ ปปง. ได้ยึดทรัพย์ ซึ่งความจริงแล้วเบื้องหลังการทำงานที่ทำให้มีความคืบหน้าได้เพราะนายกรัฐมนตรีมีความจริงจัง จนทำให้สามารถยึดทรัพย์ผู้กระทำผิดได้กว่า 13,000 ล้านบาท
ด้าน พล.ต.ท.รุทธพล กล่าวว่า หลังได้รับหนังสือและได้พูดคุยเบื้องต้นว่าปัญหาส่วนหนึ่งผู้เสียหายได้รับผลกระทบจากการถูกหลอก และธนาคารก็มีการฟ้องร้องและอายัดทรัพย์ในกรณีที่ไม่สามารถผ่อนชำระได้ จึงเป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงยุติธรรมและกรมคุ้มครองสิทธิที่วันนี้จะต้องเข้ามาดูแลแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในส่วนของหนี้สิน ก่อนศาลจะมีคำพิพากษา จากนั้นกรมบังคับคดีจะช่วยมาดูแลในเรื่องของหนี้สินของประชาชนหลังศาลมีคำพิพากษา มีความเห็นว่าจะเอาปัญหาของผู้เสียหายที่ได้รับผลกระทบจากสแกมเมอร์และอาชญากรรมออนไลน์ มาเข้าสู่ระบบของกรมคุ้มครองสิทธิเพื่อช่วยเหลือประสานเยียวยาในเรื่องของการเฉลี่ยทรัพย์คืนในทันที
สำหรับในส่วนของคดีคดีอาญาจะมีการนำตัวผู้กระทำผิด มาลงโทษ ไม่ได้มีการปล่อยปละละเลย พร้อมยืนยันว่าไม่ได้ทอดทิ้ง ว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบว่ามีนักการเมืองเกี่ยวข้องด้วย
ในส่วนของคดีนายเบน สมิธ อยู่ในขั้นตอนการรวบรวมพยานหลักฐานว่าจะสามารถออกหมายจับได้เลยหรือไม่ ซึ่งจะเป็นตัวการหรือผู้สนับสนุนในการกระทำความผิดหรือไม่เรื่องนี้อยู่ในสำนวนไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ รวมไปถึงในเรื่องของนายชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว ว่าที่ สส.สงขลา เขต 4 พรรคกล้าธรรม ที่จะมีในเรื่องของการยึดทรัพย์สินหรือไม่ เรื่องนี้ก็ไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้เพราะอยู่ในสำนวนการสอบสวน