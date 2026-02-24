“หมอวี” เตือนระเบิดเวลามาแล้ว สปสช.ค้างจ่ายหนี้ ทำ รพ.ติดลบหนัก ปลายปีนี้เห็นชัด ปชช.ถูกลดยา-หมอทำงานฟรี

“หมอวี” เตือนระเบิดเวลามาแล้ว หนี้ สปสช.ค้างจ่าย ทำ รพ.ติดลบหนัก จนต้องควักเงินบำรุงเอาตัวรอด ประเมินปลายปีนี้เห็นชัด ประชาชนได้รับผลแน่ ถูกลดโควตายารักษา แถมหมอต้องทำงานฟรี-ถูกตัดโอทีอีก
วันนี้ (24 ก.พ.) นพ.วีระพันธ์ สุวรรณนามัย สมาชิกวุฒิสภา (สว.) ในฐานะกรรมาธิการ (กมธ.) การสาธารณสุข วุฒิสภา กล่าวถึงปัญหา สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ค้างจ่ายเงินค่าบริการโรงพยาบาลในโครงการ 30 บาทรักษาทุกที่ ว่า ปัญหานี้เห็นชัดมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว ว่า โรงพยาบาลต่างๆ รับเงินมาไม่ได้ครบถ้วน ซึ่งตามเงื่อนไขของ สปสช. ที่ต้องสะสมแต้มแล้วเบิกเงิน ทำให้โรงพยาบาลได้เงินไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย แม้ว่าโรงพยาบาลให้การรักษาจริงกับคนไข้จนหายไปแล้ว ซึ่งทำให้โรงพยาบาลเหล่านี้ต้องใช้เงินอีกก้อนหนึ่ง เรียกว่าเงินบำรุง นำไปใช้แทน จึงมีปัญหาคาราคาซังตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว ว่าเงินบำรุงของโรงพยาบาลร่อยหรอลงไปเรื่อยๆ แล้ว เช่น โรงพยาบาลที่จังหวัดขอนแก่น มีเงินบำรุงติดลบหลักพันล้านบาท ซึ่งต้องบอกก่อนว่าอาจจะไม่ใช่ความผิดพลาดของ สปสช. อย่างเดียว อาจเป็นเรื่องการบริหารร่วมด้วย แต่แน่นอนว่า สปสช. มีส่วนในการจ่ายเงินไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยให้กับโรงพยาบาล
นพ.วีระพันธ์ อธิบายว่า งบประมาณที่จัดสรรเป็นงบปลายปิด อย่างปลายปีที่แล้วงบประมาณมีไม่เพียงพอ ซึ่งมีผู้ใช้บริการโรงพยาบาลจำนวนมาก ทำให้ตัวหารเยอะ โรงพยาบาลที่คิดว่าเดี๋ยวจะได้เงินจาก สปสช. ก็กลายเป็นขาดทุน ทำให้โรงพยาบาลโวยวายขึ้นมา ก็กลายเป็นประเด็น สปสช.จึงแก้ระเบียบให้ จัดงบปีปกติไปใช้ก่อน ถ้าตนจำไม่ผิด ประมาณ 7-8 พันล้าน แล้วจะเบิกงบกลางมาคืน แต่ปรากฎว่าเกิดการยุบสภาก่อน
“แปลว่า งบปี 2569 ถูกใช้ไปเมื่อปลายปีที่แล้ว ปีนี้จะเดือดร้อนหนักกว่าเก่า เพราะงบกลางก็ยังอนุมัติไม่ได้ มีการเริ่มเอางบล่วงหน้ามา อย่างไรปีนี้ก็ไม่พอ เดี๋ยวตอนปลายปีจะหนักกว่าเก่า” นพ.วีระพันธ์ กล่าว
นพ.วีระพันธ์ กล่าวว่า หากงบประมาณมีไม่เพียงพอโรงพยาบาลที่จะไม่รอด คือ โรงพยาบาลที่ให้บริการจำนวนครั้งมากๆ ยิ่งต้องใช้เงินบำรุงเยอะ ยอมรับว่า โรงพยาบาลต่างจังหวัดน่าเป็นห่วง เพราะบางแห่งมีเงินบำรุงน้อย ทำให้อุดรอยรั่วไม่ได้นาน ซึ่งปัญหาเหล่านี้เวลากระทบ คือ ประชาชนก็จะได้ยาที่ถูกเปลี่ยนคุณภาพได้ เช่น ตามปกติต้องได้รับยารับประทาน 3 เดือน ก็เหลือเพียงเดือนเดียว ซึ่งคนอีกกลุ่มที่จะได้รับผลกระทบก่อนคือบุคลากรทางการแพทย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจะตัดเงินโอทีก่อน ซึ่งหากไม่ไหวผลกระทบจะไปตกอยู่ที่ประชาชน ยืนยันว่าเป็นระเบิดเวลาแน่นอน เพราะหากบุคลากรทางการแพทย์ทำงานไปแล้วไม่ได้เงิน แล้วถ้าวันหนึ่งเขาไม่ทำขึ้นมา ก็จะป่วนแล้ว