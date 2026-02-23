กกต.เร่งสืบหาผู้ก่อเหตุนำเอกสารเลือกตั้งไปทิ้งกองขยะที่พระประแดง หลังพบก่อนหน้าจัดเก็บตามที่กำหนด

สำนักงาน กกต.เร่งขยายผลสอบหาผู้ก่อเหตุนำเอกสารเลือกตั้ง สมุทรปราการ เขต6 ไปทิ้งกองขยะที่พระประแดง หลังสอบพบว่า ก่อนหน้านี้เอกสารทั้งหมดจัดเก็บในสถานที่ที่ กกต.เขตเลือกตั้งกำหนด
วันนี้ (23 ก.พ.) มีรายงานว่า สำนักงาน กกต.กำลังเร่งสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีพบเอกสารเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งสส.สมุทรปราการ เขตเลือกตั้งที่ 6 และเอกสารเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติ อยู่ในบ่อขยะที่อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ หลังจากก่อนหน้านี้ กกต.มอบหมาย ให้นายครรชิต เจริญอินทร์ รองเลขาธิการ กกต.และทีมสอบสวนลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว เมื่อวันที่ 14 ก.พ.ที่ผ่านมา พบว่าเอกสารดังกล่าวนั้นเป็นเอกสาร ที่ใช้ ณ หน่วยเลือกตั้ง ซึ่งข้อมูลเอกสารตามข่าว เจ้าหน้าที่ได้ใช้ในการเลือกตั้งจนเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว และรายงานผลการนับคะแนนไปเรียบร้อยแล้ว จึงไม่มีผลกระทบต่อคะแนนการเลือกตั้ง หรือความสุจริตเที่ยงธรรม อีกทั้ง กรณีเอกสารที่ปรากฏตามข่าวนั้น อยู่ในระหว่างขั้นตอนการจัดเก็บ โดยคณะกรรมการเขตการเลือกตั้งที่ 6 ในสถานที่ที่กำหนดไว้ ซึ่งสำนักงานกกต.กำลังดำเนินการสอบสวน ว่า เอกสารไปปรากฏ ณ ที่เกิดเหตุได้อย่างไร มีบุคคลใด ทำให้เกิดการกระทำการดังกล่าว เนื่องจากจากการสอบสวนบุคคลที่เกี่ยวข้องเบื้องต้น ผู้ที่เกี่ยวข้องต่างให้การปฏิเสธว่าไม่มีส่วนรู้เห็น ทำให้ต้องมีการขยายผลการสอบสวนเป็นรายบุคคลเพิ่มเติม ว่า มีใครนำเอกสารออกจากสถานที่จัดเก็บไปทิ้งที่กองขยะ เพื่อที่ สำนักงานกกต.จะดำเนินการตามกฎหมายกับบุคคลดังกล่าวต่อไป