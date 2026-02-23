กมธ.การเมือง วุฒิฯ จี้ สปส.เผยข้อมูลดิบผลประชาพิจารณ์แก้กติกาเปลี่ยนบอร์ดภายในสัปดาห์นี้

กมธ.การเมือง วุฒิสภา จี้ สปส.เผยข้อมูลดิบผลประชาพิจารณ์แก้กติกาเปลี่ยนบอร์ด สปส.ภายในสัปดาห์นี้ หวังได้ข้อมูลตรวจสอบการตัดสินใจแก้กฎ พร้อมเรียกร้อง “รมว.แรงงาน” ปรับรูปแบบบริหารกองทุน ใช้เอกชน- องค์กรพิเศษบริหารเพื่อโปร่งใส
วันนี้( 23 ก.พ.) นายนรเศรษฐ์ ปรัชญากร สว. ฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การพัฒนาการเมือง การมีส่วนร่วมของประชาชน สิทธิมนุษยชน สิทธิ เสรีภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา แถลงถึงผลการพิจารณาของกมธ. เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาต่อการปรับแก้กติกาเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม ซึ่งได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ซึ่ง กมธ. ได้มีข้อสังเกตไปยังหน่วยงานของสำนักงานประกันสังคม ว่า ขอให้เปิดเผยข้อมูลดิบของการทำประชาพิจารณ์เกี่ยวกับการปรับแก้กติกาเลือกตั้ง ที่กระบวนการรับฟังความเห็นเสร็จสิ้นไปเมื่อ 14 ก.พ. ที่ผ่านมา ว่ามีผู้ที่แสดงความเห็นจำนวนเท่าไร เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วยรวมถึงเหตุผลที่ประชาชนระบุ เพื่อให้ กมธ.ได้นำไปศึกษาในรายละเอียดอีกครั้ง อย่างไรก็ตามในการประชุมนั้น ตัวแทน สปส. ระบุว่าข้อมูลดังกล่าวไม่สามารถเปิดเผยได้จนกว่าจะมีการนำไปวิเคราะห์เนื้อหาแล้วเสร็จ ซึ่งกมธ.กังวลว่าจะทำให้ไม่เกิดประโยชน์ เพราะจะทำให้เกิดการตัดสินใจแล้วว่าจะปรับแก้กติกาหรือไม่
“หากรอให้ สปส. รอผลการวิเคราะห์ผลประชาพิจารณ์ก่อนเผยแพร่ผลทั้งหมด เชื่อว่าประชาชนจะรับไม่ได้ เพราะปิดทางการมีส่วนร่วมและการรับรู้ของประชาชน ขณะเดียวกันทางดีจีเอ ที่รับทำประชาพิจารณ์บอกว่าการเปิดเผยข้อมูลสามารถประมวลได้เสร็จภายในไม่กี่ชั่วโมงและเปิดเผยได้ ทำให้ สปส. บอกว่าภายในสัปดาห์นี้จะทำหนังสือถึงดีจีเอเพื่อขอผล ดังนั้นผมคาดว่าไม่เกินสัปดาห์นี้ สปส. จะเปิดเผยข้อมูลดิบได้ เพื่อให้เกิดการตรวจสอบ” นายนรเศรษฐ์ กล่าว
เมื่อถามว่าหากผลประชาพิจารณ์บอกว่าไม่เห็นด้วยในทางปฏิบัติจะเป็นอย่างไร นายนรเศรษฐ์ กล่าวว่า สปส.ระบุในที่ประชุมว่า ไม่ได้พิจารณาจำนวนผู้ที่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ต้องพิจารณาเหตุผลประกอบ แม้ว่ามีเสียงไม่เห็นด้วยมากกว่าเสียงเห็นด้วย อาจจะแก้กติกาได้ หากได้ชั่งน้ำหนักในเหตุผลแล้ว ดังนั้นจึงเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องการทราบถึงเหตุผลในการตัดสินใจ
นายนรเศรษฐ์ กล่าวด้วยว่าการปรับแก้กติกาเลือกบอร์ด สปส. นั้น สปส.ได้ยอมรับว่าเป็นผู้เริ่มต้นแก้ไขเอง เพื่อแก้ไขให้ผู้ประกันตนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ซึ่งตนมองว่าเป็นเหตุผลที่ไม่หนักแน่น อีกทั้งตนมองว่าแม้ไม่แก้กติกา หลังจากนี้การเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมจะมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์จำนวนมาเพราะรู้ว่าบอร์ดประกันสังคมที่เป็นตัวแทนของผู้ประกันตนได้ปกป้องสิทธิ์ของผู้ประกันตนได้
“ผมขอเรียกร้องให้ รมว.แรงงานคนใหม่ที่จะทำหน้าที่ แก้ปัญหาเกี่ยวกับกองทุนประกันสังคมที่มีปัญหา โดยขอให้พิจารณาปรับรูปแบบบริหารจากที่ใช้ระบบราชการ มาเป็นเอกชน หรือ องค์กรพิเศษ เพื่อบริหารกองทุนให้โปร่งใส และเกิดประโยชน์กับผู้ประกันตน” นายนรเศรษฐ์ กล่าว