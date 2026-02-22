"ปรีดี" ปัดจ่อนั่งรมว.พลังงาน ยันไร้คนทาบเมินกลับเข้าทำงานการเมือง บอกเหมาะกับเอกชนมากกว่า

อดีตรมว.คลัง ปฏิเสธข่าวเตรียมนั่งรัฐมนตรีพลังงาน ยันไร้คนทาบทามและไม่ขอกลับเข้าทำงานการเมือง บอกเหมาะทำงานกับภาคเอกชนมากกว่า
วันนี้ (22ก.พ.) นายปรีดี ดาวฉาย อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ชี้แจงกรณีมีกระแสข่าวและการคาดการณ์จากสื่อมวลชนบางส่วนว่าอาจได้รับการทาบทามให้เข้าดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน โดยระบุอย่างชัดเจนว่าข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริง
นายปรีดี ยืนยันว่า ปัจจุบันไม่มีบุคคลหรือฝ่ายใดติดต่อ ปรึกษาหารือ หรือทาบทามให้ไปรับตำแหน่งทางการเมืองทั้งสิ้น และแม้จะเคยมีประสบการณ์ทำหน้าที่รัฐมนตรีมาก่อน แต่ในเวลานี้ไม่มีความประสงค์จะเข้ารับตำแหน่งทางการเมือง หรือไปช่วยงานพรรคการเมืองใด
ทั้งนี้ จากการประเมินบทบาทอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่า ความรู้และประสบการณ์ที่สั่งสมมาเหมาะสมกับการทำงานในภาคเอกชนมากกว่า โดยเฉพาะบทบาทกรรมการและที่ปรึกษาให้กับบริษัทหลายแห่ง ซึ่งสามารถใช้ความเชี่ยวชาญสนับสนุนการพัฒนาองค์กร เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร และยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการได้อย่างเป็นรูปธรรม
นายปรีดี กล่าวขอบคุณทุกความเชื่อมั่น พร้อมย้ำอีกครั้งว่าข่าวเรื่องการเข้ารับตำแหน่งทางการเมืองไม่เป็นความจริง