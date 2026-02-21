พปชร.นัดถก กก.บห.24 ก.พ.ขอมติหนุน “อนุทิน” นั่งนายกฯ ก่อนประชุมใหญ่ 7 มี.ค.เคาะตั้ง "ตรีนุช" นั่งหัวหน้า

พปชร.ถก กก.บห.24 ก.พ.นี้ ขอมติหนุน “อนุทิน” นั่งนายกฯ ก่อนประชุมใหญ่ 7 มี.ค.ตั้ง “ตรีนุช” เป็น หน.พรรคคนต่อไป
เมื่อวันที่ 21 ก.พ.69 ผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหวจากพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ว่า น.ส.ตรีนุช เทียนทอง ว่าที่ สส.สระแก้ว รักษาการหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ จะเรียกประชุมคณะกรรมการบริการบริหารพรรค ในวันที่ 24 ก.พ.นี้ เวลา 13.30 น. เพื่อขอมติที่ประชุมในการให้ 5 ว่าที่สส.พรรค สนับสนุนนายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย นั่งตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
ทั้งนี้ มีรายงานว่าในวันที่ 7 มี.ค.นี้ พรรค พปชร.จะประชุมพรรค เพื่อขอมติที่ประชุมแต่งตั้ง น.ส.ตรีนุช เป็นหัวหน้าพรรคพ ปชร.ต่อไป