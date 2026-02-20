มท.เวียน มติ ก.กลาง ชี้ ขรก.ฝ่ายบริหาร 297 อบต. "ยกฐานะ" เป็น ทต. ไม่มีผลผูกพันที่จัดตั้งขึ้นใหม่ แม้ผ่านการสรรหาฯมาแล้ว

มหาดไทย เวียน มติ ก.กลาง ขรก.เทศบาล ปิดช่อง! ขรก.ฝ่ายบริหารในเทศบาล 297 แห่ง ที่เพิ่งยกฐานะจาก อบต. ดำรงตำแหน่งใหม่ในเทศบาลฯ โดยเฉพาะกรณีได้รับการสรรหาฯ ก่อนมีประกาศกระทรวงฯ ให้ยกฐานะ ย้ำ! ไม่มีผลผูกพันเทศบาลที่จัดตั้งขึ้นใหม่แต่อย่างใด ระบุต้องเห็นชอบ "แผนอัตรากําลัง 3 ปี" ของเทศบาลที่จัดตั้งใหม่ก่อน จึงจะสามารถประกาศ ตําแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง และเข้าสู่กระบวนการสรรหาใหม่
วันนี้ (20 ก.พ.2569) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ความคืบหน้ากรณีองค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) 297 แห่งทั่วประเทศ ที่เพิ่งยกฐานะเป็นเทศบาลเมื่อปลายปีก่อน โดยเฉพาะการเตรียมสรรหาตําแหน่งสายงาน "ผู้บริหารในเทศบาล" ทั้ง 297 แห่ง
ล่าสุด กรมส่งเสริมการปครองส่วนท้องถิ่น (สถ.) ในฐานะเลขานุการ ก.กลาง คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) เวียนหนังสือแจ้ง ข้อหารือเกี่ยวกับ การสรรหาตําแหน่งสายงานผู้บริหาร กรณี อบต.ยกฐานะเป็นเทศบาลจะต้องดําเนินการอย่างไร ระหว่างการประชุม เมื่อ 29 ม.ค.ที่ผ่านมา
ระบุว่า ตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.)สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 42 บัญญัติว่า อบต. ที่ได้จัดตั้งเป็นเทศบาลตามวรรคหนึ่ง ให้พ้นจากสภาพแห่ง อบต.
ประกอบกับ เมื่อจัดตั้งเป็นเทศบาลแล้ว การกําหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตําแหน่งของเทศบาล ย่อมต้องเป็นไปตาม พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
และประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ โครงสร้างส่วนราชการและระดับตําแหน่งของเทศบาล พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 28 ธ.ค.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
"เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า เทศบาลต้องเสนอ ก.ท.จ. พิจารณา ให้มีมติเห็นชอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี ของเทศบาลที่จัดตั้งใหม่ เมื่อเทศบาลประกาศใช้แผนอัตรากําลัง 3 ปี แล้ว ก็พิจารณาได้ว่า ตําแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างของเทศบาล ที่จัดตั้งขึ้นใหม่ถือว่าเป็นตําแหน่งสายงานบริหารว่างใหม่"
ดังนั้น จึงเห็นว่า การรายงานตําแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง ที่ให้ ก.อบต. ดําเนินการสรรหาของ อบต. ก่อนมีประกาศกระทรวงมหาดไทย ยกฐานะจาก อบต.เป็นเทศบาล "จึงไม่มีผลผูกพันเทศบาลที่จัดตั้งขึ้นใหม่แต่อย่างใด"
จึงมีมติว่า เมื่อประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะจาก อบต.เป็นเทศบาลแล้ว โครงสร้างส่วนราชการและระดับตําแหน่งของเทศบาลย่อมแตกต่างจากโครงสร้างส่วนราชการและระดับ
ตําแหน่งของ อบต.
ซึ่งตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ประกอบประกาศหลักเกณฑ์การจัดทําแผนอัตรากําลังและการกําหนดตําแหน่งของพนักงานเทศบาล ลงวันที่ 7 พ.ย.2545 และประกาศ ก.ท. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตําแหน่งของ เทศบาล พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
กําหนดให้เทศบาลต้องเสนอแผนอัตรากําลัง 3 ปี ให้ ก.ท.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนประกาศใช้ และเมื่อเทศบาลประกาศใช้แผนอัตรากําลัง 3 ปี แล้ว ให้ถือว่าตําแหน่งสายงานผู้บริหาร ที่ว่างของเทศบาลที่จัดตั้งขึ้นใหม่ เป็นตําแหน่งว่างใหม่
"เทศบาลย่อมดําเนินการสรรหาด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง ที่เห็นสมควรภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลว่าด้วยการนั้น และแจ้งให้เทศบาลถือปฏิบัติต่อไป".