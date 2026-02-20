นายกฯจ่อเยือนเพชรบุรีเปิดงาน "พระนครคีรี-เมืองเพชร" ชู Soft Power "อัญมณีที่มีชีวิต" ดันท่องเที่ยว

"อนุทิน" เตรียมเยือนเพชรบุรี เปิดงาน "พระนครคีรี - เมืองเพชร" ครั้งที่ 39 ชู Soft Power "อัญมณีที่มีชีวิต" ปลุกกระแสท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอาหารระดับโลก
วันที่ (20 กุมภาพันธ์ 2569) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยนางสาวธนนนท์ นิรามิษ ภริยา เตรียมนำทีมลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี เปิดงาน “พระนครคีรี – เมืองเพชร” ครั้งที่ 39 ประจำปี 2569 ในวันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2569 ณ บริเวณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนครคีรี และเวทีกลาง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและเฉลิมฉลองมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของจังหวัดเพชรบุรี โดยมีร้อยตำรวจโท ภพชนก ชลานุเคราะห์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐและเอกชน และประชาชนเข้าร่วมงาน
สำหรับการจัดงาน “พระนครคีรี – เมืองเพชร” ครั้งที่ 39 ประจำปี 2569 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2569 ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี (เขาวัง) อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพื้นที่โดยรอบ ด้วยแนวคิด “วิมานฟ้าพระนครคีรี อัญมณีแห่งสยาม” เพื่อเทิดพระเกียรติบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า ส่งเสริมการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัด โดยไฮไลท์สำคัญของปีนี้ เชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมแต่งกาย "นุ่งโจง ห่มสไบ ใส่ชุดไทย เที่ยวงานพระนครคีรี" ซึ่งโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีและภริยา จะร่วมย้อนรำลึกอดีตด้วยการแต่งกายด้วยชุดไทยย้อนยุค เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่สัมผัสได้จริง พร้อมเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงาน เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า และร่วมสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของไทยให้คงอยู่สืบไป
โดยภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการโครงการพระราชดำริฯ เพื่อนำเสนอพระมหากรุณาธิคุณและผลสำเร็จของโครงการสำคัญในพื้นที่ การแสดงพลุ กว่า 5,000 นัดทุกคืน ขบวนแห่เทิดพระเกียรติและส่งเสริมการท่องเที่ยวจาก 8 อำเภอ รวมถึงโซนผลิตภัณฑ์ OTOP และอาหารเมืองเพชร เพื่อชูอัตลักษณ์ "เมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร" (UNESCO City of Gastronomy) ส่งเสริมสินค้าภูมิปัญญาไทยและนวัตกรรมอาหารพื้นถิ่น เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการในชุมชนอย่างยั่งยืน
"การจัดงาน “พระนครคีรี – เมืองเพชรครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการสืบสานประเพณีอันดีงาม แต่เพื่อตอกย้ำว่า 'เพชรบุรี' คือเมืองที่มีศักยภาพสูงในการเป็น Soft Power ทั้งด้านอาหาร ศิลปะ และประวัติศาสตร์ ซึ่งสามารถดึงดูดเม็ดเงินจากการท่องเที่ยวเข้าสู่ประเทศได้อย่างมหาศาล”