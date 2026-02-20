กมธ.ตปท.วุฒิฯถกอียิปต์ ถอดสูตรสำเร็จ FTA ยุโรป ชูโมเดลใช้ "ท่องเที่ยว-บริการ" สร้างสมดุลศก.ภาพรวม

กมธ.ต่างประเทศ วุฒิสภา รุกถกอียิปต์ ถอดสูตรสำเร็จ FTA ยุโรป ชูโมเดลอียิปต์ใช้ "ท่องเที่ยว-บริการ" สร้างสมดุลเศรษฐกิจภาพรวมกัน ย้ำถึงความสำคัญของ "สันติภาพและเสถียรภาพ"
วันนี้ (20ก.พ.) ที่สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ - นายนิรัตน์ อยู่ภักดี ประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ วุฒิสภา นายชิบ จิตนิยม รองประธานคณะกรรมาธิการฯ พร้อมคณะฯได้เดินทางเข้าเยี่ยมคารวะและประชุมทวิภาคีร่วมกับ นายวาเอล ฮาเหม็ด (Wael Hamed) ผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศฝ่ายกิจการยุโรป ณ กระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569 เพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางการทูตและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เชิงนโยบายด้านเศรษฐกิจ โดยเฉพาะความร่วมมือกับกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป (EU)
ในการหารือ นายวาเอล ฮาเหม็ด ได้ถ่ายทอดประสบการณ์สำคัญในการจัดทำความตกลงการค้าเสรี (FTA) กับสหภาพยุโรป โดยระบุว่าความท้าทายใหญ่คือมาตรฐานที่แตกต่างกันของประเทศสมาชิก EU แต่ละประเทศ การเจรจาจึงต้องยึดหลัก "ได้ประโยชน์ร่วมกัน" (Win-Win) และต้องอาศัยหลักการให้และรับ (Give and Take) มากกว่าการจ้องเอาชนะในเชิงตัวเลขเพียงอย่างเดียว
นอกจากนี้ ฝ่ายอียิปต์ยังได้เสนอแนวคิดการประเมินผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในภาพรวม โดยชี้ว่าแม้ในภาคการค้าสินค้าอาจมีการขาดดุลบ้าง แต่หากพิจารณารายได้จากภาคบริการ โดยเฉพาะการท่องเที่ยวที่ดึงดูดเม็ดเงินมหาศาลจากชาวยุโรป จะช่วยสร้างสมดุลและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในระยะยาวได้มากกว่า ซึ่งถือเป็นมุมมองใหม่ที่คณะกรรมาธิการฯ จะนำไปศึกษาเพื่อปรับใช้กับการเจรจาการค้าของไทย
ด้านนายนิรัตน์ อยู่ภักดี ประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ วุฒิสภา กล่าวภายหลังการประชุมว่า การมาเยือนอียิปต์ครั้งนี้ช่วยให้เราเห็นมิติการเจรจาการค้าที่ลึกซึ้งขึ้น โดยเฉพาะการที่อียิปต์ไม่ได้มองแค่ตัวเลขดุลการค้าสินค้าในกระดาษ แต่เน้นการสร้างรายได้รวมจากภาคบริการมาเสริมทัพ ซึ่งเป็นบทเรียนสำคัญที่ กมธ.จะนำไปศึกษาและประกอบการพิจารณา เพื่อเสนอแนะแนวทางให้รัฐบาลไทยใช้ในการเจรจาการค้าระหว่างประเทศในอนาคต ให้เกิดประสิทธิภาพและคุ้มค่าที่สุด
นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของ "สันติภาพและเสถียรภาพ" (Peace and Stability) ในภูมิภาค ซึ่งเปรียบเสมือนรากฐานสำคัญที่ขาดไม่ได้ในการสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน